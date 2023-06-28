蘭子預告中女出年有運行 楊玉梅逆齡要靠心靈健康

■星級導師陳國峰，用心打扮出席活動。

陳淑蘭（蘭子）以大會佳麗總監身份和大會培訓總監楊玉梅及星級導師陳國峰，一起到紅磡出席「2023亞洲逆齡女王競選」宣傳活動。十分相信風水命理的蘭子稱，2024年是火運，將會流行中女，中年人有出頭機會。蘭子發覺人到了50歲開始多毛病，所以早前到天津在當地的幹細胞公司儲存血液，她透露，日後有可能與幹細胞公司合作。楊玉梅表示，由於她擁有多項運動的牌照，又懂得營養學及瑜伽，所以她會教授參賽者，用健康心態及天然方法去逆齡，不要「僭建」，否則全是1號眼、2號嘴，出來就像一家親。此外，由於疫情關係她自行發明了「身心靈排毒」方法，將會開班讓有需要人士將負能量排放。