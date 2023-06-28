港姐變髮改造 Venus身材豐滿 大熱Lea繞實王怡然賣萌

■Cherry變髮前和變髮後都差不多。

■變髮後Lea（左）繞實Lynn步出，儼如好姊妹。

■揹着斜肩袋的Venus，顯得身材更突出。

■Jenny是唯一佳麗以短褲示人。

■Jessica露小蠻腰。

■Debbie醫肚要緊，帶埋鳳爪排骨飯來整頭髮。

■Eris（左）與Cindy對新髮色感覺新鮮。

■Nicole梁晶晶昨日進行髮型改造。

《2023香港小姐競選》昨日安排10位佳麗到中環進行髮型改造，現身的佳麗包括梁晶晶（Nicole）、Jessica、王怡然（Lynn）、Venus、Debbie、Eris、「鍾嘉欣師妹」Cindy、Jenny、Cherry以及中英混血兒Lea，面試期間大熱「翻版范冰冰」王敏慈兩日都未見蹤影。據知，有數位佳麗向大會方面請假，未知她們會否在記者會上正式亮相。昨日10位佳麗到中環進行髮型改造，Lynn面試現身時氣質出眾，雖然廣東話未合格，但她則展現親和力，影相期間大方向鏡頭揮手。Debbie繼續有備而來，拎住外賣現身的她，透露準備了鳳爪排骨飯，反觀Venus輕便亮相，揹斜肩袋令身材更突出，而Jenny則走dresscode灰色地帶，穿短褲晒玉腿。Eris及Lea似未習慣面對鏡頭，化了個NG妝在鏡頭上令粉妝現形，需要改善。Lea對新髮型相當滿意一眾佳麗在中午過後陸續整裝完畢離開，大熱的Lea與王怡然（Lynn）一齊步出，更繞手俾V賣萌，似乎已培養出感情。Lea一頭長髮變淺色，她透露是之前漂傷頭髮所致，每次洗髮都會變色，她對新髮型很滿意變得fashion，並指之前頭髮較厚重，因此髮型師在層次感着手。而Lynn亦滿意髮型，透露剪短了2吋。Lynn獲家人提醒勿駝背問新髮型有助信心得三甲？Lea笑言唔知，Lynn則指大家都有變靚。問到可會keep fit？Lea指坐飛機好似keep fit，好攰，日前她才從上海回港，參選期間也需要兩地走。而Lynn入圍後獲家人打氣，提醒她影相要企直不要駝背。而Eris與Cindy齊齊離開，Eris獲安排挑染及層次感新髮型，反觀Cindy頭髮變深色更見年輕，她形容新髮色感覺新鮮。