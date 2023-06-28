蕭敬騰娶年長13歲經理人

台灣金曲歌王蕭敬騰昨日宣佈向經理人求婚成功，現年36歲的他，出道後就與年長13歲的經理人林有慧（Summer）合作至今，多年來戀情盛傳。蕭敬騰趁林有慧昨日生日，在社交網撰長文宣佈喜訊，消息一出，獲大量網民送上祝福。



蕭敬騰在社交網撰寫：「大家好我是蕭敬騰，今天想跟大家分享我的喜悅，分享給我愛的人及愛我的人，我知道這很突然，但我想讓大家知道，我很幸福，我真的很幸福，我有音樂，我有籃球，我有好友，我有愛我的家人，我有支持我的你們，我擁有了好多好多，現在我擁有了愛情，一個真正完整的愛情，很開心我的人生走到了這個階段，希望得到你們的祝福，我也祝福你們找到真正屬於你們的幸福。」