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《偶像漩渦》劣評如潮 Jennie@BLACKPINK反獲讚

2023-06-28 列印
■Jennie跟Lily-Rose表示、將取代她唱Lily的歌。
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由尊尼特普（Johnny Depp）女兒Lily-Rose Depp、加拿大天王The Weeknd、韓團BLACKPINK成員Jennie主演的美劇《偶像漩渦》，自香港時間本月5日開播以來，因為尺度過大及劇情不合理而劣評如潮，收視率亦每況愈下，原計畫播出6集，昨日HBO宣布縮減到5集，將於7月3日播出最後一集。

該劇日前傳出因反應太差而不會製作第2季，HBO否認了第2季已經取消的報道，並表示目前尚未最終確定會否製作《偶》劇第2季。雖然劇集評價不理想，但有美媒卻指Jennie演技出色，甚至認為她可問鼎艾美獎。
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