廖子妤自認宅女愛逛家品店

廖子妤昨日拍攝廣告，她笑稱是個宅女最愛黐家，鍾意在梳化睡覺。她又透露喜歡與男友逛家品店，感覺好像玩煮飯仔般幻想如何佈置家居。問何時築愛巢？子妤說：「已很愛自己個巢，女仔有自己天地和空間是很好，我是很需要me time的人，屋企照着自己心意去做，不需要遷就人。（接受同居生活？）都會，因為我是馬來西亞人，有人在家等自己也很好。」另外，廖子妤早前扭傷腳，她說仍有點腫，怕日後會有風濕痛，現時以針灸治療。