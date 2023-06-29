不過原來第2輯佘詩曼也都有份參演，昨日她就在社交網晒出《繼承者》的劇本，相信是為續集做宣傳。
佘詩曼晒劇本 為《繼承者》宣傳
不過原來第2輯佘詩曼也都有份參演，昨日她就在社交網晒出《繼承者》的劇本，相信是為續集做宣傳。
沙中線醜聞 法庭僅罰4萬 屋宇署研上訴 刑事調查繼續 政府否認放生禮頓
港鐵沙中線紅磡站工程醜聞主角、總承建商禮頓，因不按圖則建機房而遭屋宇署票控，法庭判處罰款4萬元，引起公眾譁然，質疑隨後發生剪短鋼筋而導致延誤兼超支，為何遲遲未檢控。屋宇署表示，正研究就判刑上訴。政府則...
2023-06-29
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中國足壇空前反腐 傳正式逮捕李鐵 開庭審訊
中國足壇反腐風暴持續，內地足球專家兼體育記者冉雄飛昨日爆料，因涉嫌嚴重違法而在去年11月被查的前國足主帥李鐵（圖），已移送至看守所並正式逮捕，下一步將進入法院庭審階段。李鐵去年11月因涉嫌嚴重違法，接...
2023-06-29
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LV聯名上海咖啡店推「購書贈包」掀熱潮
法國品牌Louis Vuitton（LV）近日在上海與三間咖啡店聯名推出限時活動，在咖啡店最低消費580元（人民幣，下同）購書，即可獲贈印有LV logo的帆布袋，引發民眾前往搶購，拍照打卡，更有黃牛...
2023-06-29
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HENLEY PARK暫收4600票明截登記
恒基旗下啟德現樓項目HENLEY PARK落實本周六（下月1日）進行首輪推售，合共推出228伙發售，項目截至昨日暫收4600票，超額認購19倍，項目將於明日截票。此外，由佳明集團發展的土瓜灣明雋，亦於...
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港交所擬10月推IPO結算平台FINI
港交所（388）宣佈，計劃今年10月啟用全新的首次公開招股（IPO）結算平台FINI，新股定價與股份開始交易之間的時間由5個營業日（T+5）大幅縮短至2個營業日（T+2）。港交所本月中已完成FINI外...
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左路雙煞發炮 墨旋風倒「海」
墨西哥於美洲金盃B組首輪向洪都拉斯派出4蛋，顯示出具爭標份子的實力。隊中效力蒙特雷的中場雙星路爾斯洛慕和翼衞捷西斯加拿度，狀態十分火熱，今晚B組次輪對實力次一級的海地，勢助墨西哥再次大勝而回，一於捧墨...
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唔羨慕尹光變「AI歌手」被追捧 李龍基 葉振棠鄙視AI歌冇價值：死實實有咩意思
自爆面對細36年未婚妻Chris依然「有心有力」的72歲李龍基，最近宣佈孖住79歲葉振棠（Johnny）於下月舉行《雙生双識演唱會2023》，更請埋91歲胡楓同76歲Joe Junior做嘉賓，夾埋3...
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辛正兒 - 建一小時救助圈 增大灣區兄弟情｜社論
一方有難，八方支援。今年2月土耳其發生大地震，災情嚴重，不少人被埋在瓦礫下，各國紛紛動員救援，特區政府亦派出跨部門救援隊，深入災區，成功救出生還者，表現專業，獲得國際社會讚賞，今次任務，彰顯香港有強大...
2023-06-29
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伍鵬志起孖封王捧盃
昨晚谷戰是六月份的最後賽事，伍鵬志憑「都靈福星」和「興高采烈」起孖，另加一亞一季而成為練馬師王；後駒奪得怡和挑戰盃。至於何澤堯勝出沈廄「勇威神駒」和呂廄「傑出漢子」，並且後上成為騎師王。其餘姚本輝憑「...
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