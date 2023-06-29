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佘詩曼晒劇本 為《繼承者》宣傳

2023-06-29 列印
■佘詩曼會同林峯、羅子溢及梁靖琪，一齊參演《家族榮耀》續集。
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由梁靖琪（Toby）、張智霖、羅子溢與楊茜堯等合演的劇集《家族榮耀》，去年播出後收視及口碑都不錯。總監製梁家樹原來一早已經籌備開拍第2輯《家族繼承者》，並找來林峯擔任男主角，而上一集有份參演的羅子溢和梁靖琪會繼續留低之外，更爆出羅嘉良會客串演出。
  不過原來第2輯佘詩曼也都有份參演，昨日她就在社交網晒出《繼承者》的劇本，相信是為續集做宣傳。■佘詩曼在社交網晒出《繼承者》劇本。
■佘詩曼在社交網晒出《繼承者》劇本。
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