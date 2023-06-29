阮兆輝毋忘恩師麥炳榮教誨

入行70年的粵劇名伶阮兆輝前晚出席《阮兆輝演藝70樂今宵》錄影，顏志恆和蘇韻姿亦有份參與。輝哥在7歲入行，他指最懷念是師傅麥炳榮，因為對方教他做人：「佢話做人都唔掂，做戲就唔會好，同埋要有禮貌、宗旨，我一路做一路學，好得益，諗番起都好開心。」而他又指回顧自己初時去考童星，第一次失敗，又再去第二間考。

問到是否喜歡做戲？他說：「唔係，係窮啫，學費都幾貴㗎，因為戰後個環境都唔好，但好有人情味，去士多可以賒數。」談到退休問題，輝哥指已習慣工作，若忽然不做，對身體都大影響。