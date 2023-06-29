唔羨慕尹光變「AI歌手」被追捧 李龍基 葉振棠鄙視AI歌冇價值：死實實有咩意思

■基哥自爆仍有心有力，跟相差36年未婚妻Chris關係美滿。

■基哥覺得用電腦合成的樂器彈奏好失真，完全沒感情。

■棠哥剛由美加登台返港，連唱12場大呻辛苦。

■「AI尹光」演繹的《一人之境》，「上架」3周已有92萬點擊，連軒仔都話每日瞓醒必聽一次。

■尹光在社交網回應「AI尹光」，表示自己無可取代。

■兩人跟尹光好熟，知道對方亦不欣賞「AI尹光」。

■兩人今次開show，搵來偶像胡楓和Joe Junior做嘉賓。

■棠哥唱了多年歌，始終最鍾意真人伴奏。

■基哥認為聽現場演繹，氣氛一定差好遠。

自爆面對細36年未婚妻Chris依然「有心有力」的72歲李龍基，最近宣佈孖住79歲葉振棠（Johnny）於下月舉行《雙生双識演唱會2023》，更請埋91歲胡楓同76歲Joe Junior做嘉賓，夾埋318歲破開騷紀錄。基哥和棠哥唱歌近半世紀，一向Sell靚聲及好歌藝，對於近日尹光被網民以人工智能（AI）技術製作出「AI尹光」，並因翻唱姜濤及林家謙的歌而被年輕人追捧，更成為本月之星獲傳媒瘋狂報道，對此兩人完全唔羨慕，仲狠批「AI歌」完全冇藝術價值，唔值得保留，更強調無論彈奏音樂或演唱，真感情相當重要。採訪：杜杜 攝影：朱偉彥基哥跟棠哥相識接近50年，一向感情要好，音樂風格也相似，基哥表示兩人都好有淵源，「我哋初初都係唱英文歌，我學英文歌就係聽棠哥，嗰時知道有個人彈住Bass嚟唱歌好叻，好多人誤會彈結他好簡單之嘛，但彈結他同彈Bass完全唔同，彈結他撳住chord彈落去就係，但Bass要一粒粒音彈，一粒音錯就好礙耳，所以彈住Bass唱歌難度好高，佢嗰時喺間好高級嘅酒店演出，我去聽覺得好正，去得多傾吓偈，發現大家有相同嗜好，仲咁橋後尾同埋一間電視台，跟住又入同一間唱片公司。」基哥坦認跟偶像同台機會難得，「所以忽發奇想點解我哋唔搞一場演唱會，唱我哋自己鍾意嘅歌。」基哥勁討厭AI歌強調咪搞講到尹光被製成「AI尹光」翻唱林家謙《一人之境》及姜濤《Dear my Friend，》等歌曲成熱話，基哥和棠哥都有留意，但就完全唔羨慕尹光因而成為網紅。基哥更強硬表示：「我就絕對唔想，我覺得藝術呢樣嘢，並非機器可以代替或者發揮得到，絕對唔可以，我聽尹光講佢自己都唔鍾意，點解呢？真係冇感情，老實講，首歌調子一樣歌詞一樣，每個人唱出嚟都唔同，因為有每個人嘅發揮同特色，好似《忘盡心中情》畀我唱未必有咁嘅成績，我唔及棠哥嘅聲線。所以AI！No way，死實實嘅音響聽嚟有咩意思啫！我一直覺得藝術嘅價值，就係有一直保留落去嘅價值，AI喎！邊有保留價值？冇！所以千祈唔好搞我！」棠哥亦好同意基哥，仲舉例助證，「o依家灌唱片，電腦都可以做到嗰啲音樂聲出嚟，但係唔同嘅，人彈出嚟先有感情，無錯電腦可以做到結他聲，但冇人彈嗰種感情。」基哥再補充，「講返音響，o依家啲人聽返膽機，其實個失真率高過原子粒機，但係點解啲人會聽返？因為有少少瑕疵嘅嘢零舍好聽，人始終係人唔會有100%好，但係好得意，就係鍾意嗰啲唔係咁perfect嘅嘢。」多年來唱慣live band伴奏演出的兩人，更認為電腦合成音樂無得比，棠哥說：「演唱會一定要真人樂隊，有時用MMO（Music Minus One即缺少主唱的音樂）係環境因素，焗住要用MMO唱，不過我哋以前啲MMO都係用真人彈奏。」基哥說：「真正彈鋼琴、小提琴嗰啲，永遠不衰，呢啲就係感情，呢啲就係藝術，藝術不可以代替。」棠哥美加登台日瞓兩個鐘疫後香港演唱會再度興旺，基哥更踢爆棠哥剛衝出香港，到外地掘金，「啱啱Johnny叔叔喺美加走咗12場（騷），係辛苦啲。」棠哥坦認今次特別辛苦，「下次唔制，真係冇得瞓，因為每個騷都唔同地方唔同埠，有一個禮拜日日瞓得兩個鐘，做完騷消完夜，瞓兩粒鐘就去機場，又要飛第二個埠，嗰晚又要唱，好辛苦，估唔到自己捱到，始終年紀大。」鬼馬基哥再玩踢爆，「咩呀！佢一返嚟就買咗3層樓，下次去就6層樓！」棠哥沒好氣，以「3粒衫鈕！」反駁打圓場。棠哥解釋演出排得密麻麻，全因要還騷債，「疫情之前我差嗰邊3場，佢哋話o依家可以返嚟做返喎！我話3年前畀我啲訂使晒，幫我接多兩場啦，點知同我接咗12場，我硬住頭皮去做囉！其實我哋歷年來都唔會做咁多美加，可能呢3年嗰邊都冇得做，所以先可以走咁多個埠。」棠哥亦反爆基哥將於8中月到美加登台，但基哥笑言不能挑戰棠哥場數，「我邊有咁嘅能耐，知名度冇棠哥咁高，暫時3、4場，但我同棠哥一樣會頂硬上，鬼叫我鍾意唱，藝人就係咁奇怪，唔知點捱到，到嗰時就得。」