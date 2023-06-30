幸運拍住影帝影后演《別叫我”賭神”》 柯煒林難忘 同發哥齊做壞事

■Will感激發哥戲裏戲外，都對他照顧有加。

■戲中Will和發哥有不少跑步戲，開拍前花了兩個月練跑。

■Will能夠與發哥和靚靚合作，令他獲益良多。

■電影成為智叔遺作之一，亦是Will跟他最後合作。

■Will跟靚靚在戲中有不少感情戲，多得靚靚帶他入戲。

柯煒林（Will）最近頻頻孖住發哥周潤發和袁詠儀（靚靚）為電影《別叫我”賭神”》宣傳，戲中發哥和靚靚飾演Will父母，有不少感情戲。Will形容是「幸運被選中嘅細路」，戲外一樣得到兩大前輩照顧，最難忘跟發哥戲外都好似「兩仔爺」一樣相處，瞞住發嫂愉愉做壞事。採訪：杜杜 攝影：朱偉彥 髮型：Oscar Ngan化妝：Tammy Au 服裝：ZEGNA《別》片早在2018年拍攝，Will憶述試鏡時他還是出道不久，當時亦未知發哥和靚靚飾演父母，當得知有機會跟兩位前輩合作已相當興奮，而得知「中獎」的一刻，更加開心到不懂反應，「我記得當時喺街，收到電話聽完呆咗，跟住就眼濕濕，要行咗上山平復吓心情。」問他為何能成為「幸運被選中嘅細路」，他就尷尬話：「我一直都唔夠膽問，不如你哋幫我問啦！」而日前發哥終在首映時透露，貪Will夠傻而揀他。難忘再跟智叔最後合作由於電影中Will跟發哥有不少跑步戲份，開拍前兩個月，發哥便隔日搵他一齊練跑，這段日子令他好難忘，「我哋練跑啲地方比較偏僻，我又冇車，所以發哥每次會嚟我屋企車我，之後又會帶我食好嘢，最後再車我返屋企，我哋傾咗好多嘢，呢段日子好幫到我哋拍攝。」發哥對Will愛護有加，戲裏戲外更似父子般相處，Will最難忘一次是去食飯，「嗰間餐廳我哋成日去，發哥同我都好鍾意食一款河粉，但發嫂嗰日冇點，揀咗其他嘢，但發哥話想食，我就細細聲和應『係啦，我都想食』，於是發哥即刻叫咗碗一齊食，發嫂問返佢就解釋話Will想食，我哋好似背住發嫂偷偷做壞事咁，哈哈！」至於戲中媽咪靚靚，Will一樣感激對方帶入戲，「我哋有好多感情戲，我問佢可唔可以拍之前望住對方對眼1分鐘，等我可以易啲投入感情，佢好好每次都幫我，仲會喺現場叫大家靜靜，話要同個仔培養感情。」另外跟已病逝的智叔廖啟智再合作，亦令Will好難忘，「我第一部戲《點五步》已經同智叔合作，隔咗咁耐唔知佢仲記唔記得我，智叔竟然主動埋嚟搭住我膊頭喺我耳邊嗌『牛屎』（《點五步》中角色），有佢喺度我個心即刻定咗，後尾知佢離開真係好難接受。」