錢慧儀否認對馬清揚家暴

1981年港姐亞軍錢慧儀與丈夫馬清揚於2018年傳婚變，傳聞馬清揚秘撻烏克蘭模特兒Ksenia B，並迫太太搬入沒窗房仔睡摺牀，錢慧儀去年發文「痛了，累了，心碎了！」宣佈正式結束27年婚姻，昨日在灣仔家事法庭展開婚姻訴訟。



錢慧儀大約2時乘7人車抵達法庭，身形纖瘦，面容憔悴，被問到近況時，她表示差不多6年也沒甚進展，至於打官司信心，她坦言：「咁樣搞實唔開心，希望馬生快啲幫我畀律師錢。」她直言生活上有問題，但欲言又止稱要趕上庭，並急步入法庭。



下午3時半，二人先後步出法院，馬清揚表示仍未離婚，錢慧儀指官判了馬生繳付律師費，但仍未付。問到馬生指每月有給她逾40萬生活費，她一笑置之。至於被對方爆家暴，她否認說：「你話我會唔會做咁嘅嘢？（馬生想和解？）我唔覺得。」