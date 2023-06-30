錢慧儀否認對馬清揚家暴

錢慧儀大約2時乘7人車抵達法庭，身形纖瘦，面容憔悴，被問到近況時，她表示差不多6年也沒甚進展，至於打官司信心，她坦言：「咁樣搞實唔開心，希望馬生快啲幫我畀律師錢。」她直言生活上有問題，但欲言又止稱要趕上庭，並急步入法庭。
下午3時半，二人先後步出法院，馬清揚表示仍未離婚，錢慧儀指官判了馬生繳付律師費，但仍未付。問到馬生指每月有給她逾40萬生活費，她一笑置之。至於被對方爆家暴，她否認說：「你話我會唔會做咁嘅嘢？（馬生想和解？）我唔覺得。」
房屋署打擊濫用公屋行為，如單位人去樓空3個月，便會採取收回行動。疫情下，一名年近90歲婆婆赴海外探親，期間跌倒行動不便，加上各地檢疫隔離措施，她留在外地近3年，房署收回其單位，婆婆一度上訴，但房署維持...
2023-06-30
國家衞健委下屬的中國人口與發展研究中心的一項研究顯示，在2020年，內地49歲女性的終身不育率為百分之5.16，比起2010年的百分之1.29有所上升，但低於美國的1成1和歐盟國家1成9的平均水平。研...
2023-06-30
美國總統拜登再次出現口誤，他周三在提及俄烏戰事時，將伊拉克和烏克蘭混淆，指俄羅斯總統普京輸掉了「伊拉克戰爭」。此外，拜登臉上出現明顯的壓痕，惹來揣測，白宮其後解釋拜登最近數周一直使用睡眠呼吸機，以治療...
2023-06-30
恒基啟德HENLEY PARK將於明日進行首輪銷售，合共推出228伙發售，項目入票不斷彈升，截至昨晚暫收約6400票，超額認購約27倍，將於今日截票。恒基物業代理營業（一）總經理林達民稱，HENLEY...
2023-06-30
美國聯儲局主席鮑威爾在歐洲央行會議上發表鷹派言論，人民幣繼續尋底，據外電引述消息人士指國有大行本周第3次出手穩定人民幣走勢。此外，美元抽升，令日圓昨日一度跌至7個月新低。人民幣匯價續弱，兌美元昨日一度...
2023-06-30
大阪櫻花自從將香川真司由進攻中場移後踢墮後中場，成績立即突飛猛進，過去6場日職收錄5勝1負的佳績。這名34歲中場不但肩負起櫻花派牌和控制節奏的重任，上仗聯賽大勝北海道札幌岡薩多時亦後上取得入球，今晚日...
2023-06-30
林寶玉（Connie）貴為亞洲心動娛樂「一姐」薛影儀的經理人，做經理人已經唔容易，仲要做阿儀的經理人，壓力之大常人唔會明。所以Connie之前跟老友快閃峇里4日，減壓之餘仲瘋狂換泳衣影相，大晒32C ...
2023-06-30
立法會前廳交流會展現出新氣象，議員與司局長面對面坦誠溝通，共同探討如何改善政策，為民謀福祉。日前，由政務司副司長卓永興率領官員出席新一次前廳交流會，參與的官員包括醫衞局局長盧寵茂和勞福局局長孫玉菡，與...
2023-06-30
昨晚谷戰是六月份的最後賽事，伍鵬志憑「都靈福星」和「興高采烈」起孖，另加一亞一季而成為練馬師王；後駒奪得怡和挑戰盃。至於何澤堯勝出沈廄「勇威神駒」和呂廄「傑出漢子」，並且後上成為騎師王。其餘姚本輝憑「...
2023-06-29