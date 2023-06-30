陳宗澤戒澱粉質減8磅 ANSONBEAN專心工作戒玩手機

■CY正努力戒澱粉質。

■ANSONBEAN與女舞蹈員大跳勁舞。

■樂隊ToNick前晚在會展為金融公司主辦之音樂會演出。

ANSONBEAN和陳宗澤（CY）前晚在會展為金融公司主辦之音樂會演出。CY稱，這次既刺激又興奮，因為可以與好友ANSONBEAN再一次同台合作演出。暑假將至，ANSONBEAN開心表示，工作接踵而來，除了7月1日的演出外，從7月頭開始將會演出一些校園音樂會，更會參與音樂節的演出。對於同公司的鄭欣宜突然消失兩個月，問ANSONBEAN可有向公司打探對方的消息？他表示沒有特別問，因為自己不會無端端問同事，怕被公司指他八卦，問到會否關心一下欣宜的情況？ANSONBEAN表示，也會關心一下她。他又透露，由於覺得之前自己的演出有失準情況，為免玩手機上癮，讓他有更多時間操練，所以近日開始戒玩手機。當聽到ANSONBEAN表示要戒玩手機時，CY即笑指，自己正努力戒澱粉質，問他目標要減多少磅？他表示，沒有為自己定下目標，但也想可以像ANSONBEAN一樣，既健碩又有線條，現在已經減了8磅。樂隊ToNick前晚亦為音樂會演出。問到恆仔會否再與林明禎合作？他表示，暫時未有。早前林明禎自稱是個很有喜感之人，問他是否也覺得林明禎很有喜感？恆仔說：「她不但有喜感，她甚麼感都有，看過她在電影《飯戲攻心》的演出後，感覺到她的感情很豐富，除了廣告外，很多演戲角色也可以被發掘。（你會幫她發掘嗎？）我發掘自己的廣告細胞，（想接拍甚麼廣告？）我們對任何廣告都有興趣，飲品或食物等，（生活中最缺乏是甚麼？）錢！我們甚麼也可以做，哈哈！」