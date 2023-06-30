張敬軒自揭青春期唱女聲

■軒仔透露近日完成了3首新作，並會於稍後推出。

無線翡翠台本周日晚播出的《J Music》，邀得張敬軒親臨獻唱新歌《隱形遊樂場》，獻唱版本更是在英國特別編製的Straight forward版，軒仔還應兩位主持要求，獻唱《百年樹木》及《俏郎君》，並送上3首翻唱作品《夜機》、《完全因你》及《不捨也為愛》；當中《隱形遊樂場》不但是軒仔於倫敦演唱會演出過的版本，且至今亦未曾在香港其他電視平台演出過，值得期待。對於再次現身無線節目「獻聲」，軒仔笑言今次感覺像回家：「我喺TVB長大，今次嚟好似返咗屋企咁。」並大讚《J Music》主景佈置舒適又貼題。席間軒仔又大談翻唱《夜機》及《不捨》原因，且均和成長地廣州有關；談到《夜機》，軒仔透露和媽媽是廣州第一代經營卡拉OK生意人有關，軒仔說：「嗰時我大概十零歲，每逢星期六晚嘅8點半到9點，我都會喺嗰度唱歌，《夜機》係我第一首歌。」軒仔續指在青春期還未正式變聲前，基本上只適合唱女歌手的歌，並發現自己當時的聲線與陳慧嫻很夾。至於翻唱《不捨》，則與當年要離開十分喜歡的成長地廣州、要到香港工作有關。