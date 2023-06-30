T.O.P加盟《魷魚遊戲2》惹網民負評

■李政宰否認自己有份參與選角。

■Netlfix宣佈T.O.P（左一）會參演《魷魚遊戲2》。

Netflix韓劇《魷魚遊戲》日前宣佈有任時完、姜河那、朴成勳等加盟第2季，昨日再公開更多演員陣容，包括有BIGBANG前成員T.O.P（崔勝鉉）、朴珪瑛、曹柔理、姜愛心、李多元、李鎮旭、盧在元及元智安。其中曾因吸毒醜聞令事業停滯的T.O.P都有份演出，引起網民討論，不少網民都對T.O.P有份演出表示反感。T.O.P曾演出過電影《千術之神》、《同窗諜影》、《失控·幽靈飛車》等，今次《魷魚遊戲2》是他相隔7年再次挑戰演技。有傳主角之一的李政宰有份參與選角，因此T.O.P被選上，但李政宰否認傳聞。早前T.O.P在回應網民提問時，正式宣佈已離開BIGBANG，將推出個人專輯。