任睇No.1
  • 29º
  • 86%
  • 2023年6月30日 星期五
熱門： 蕭敬騰陳建州新創建俄羅斯台灣metoo

日報新聞 > 娛樂

靚佬湯抵韓宣傳新戲 親民派心冧粉絲

2023-06-30 列印
■湯告魯斯向接機的粉絲派心心。
Previous Next

美國動作巨星湯告魯斯（Tom Cruise）與導演Christopher McQuarrie早前坐私人飛機飛抵韓國金浦機場，為宣傳新作《職業特工隊︰死亡清算 上集》，出席在首爾舉行的首映禮。靚佬湯到訪獲數百fans到場接機，他在現場大派心心冧fans，又非常親民為fans簽名及自拍，逗留了20分鐘。

除靚佬湯外，西蒙柏克（Simon Pegg）、Hayley Atwell、Vanessa Kirby及「螳螂女」Pom Klementieff，都會現身記者會及首映禮，當中Hayley及Vanessa更是首次訪韓。靚佬湯去年6月曾到首爾宣傳《壯志凌雲︰獨行俠》，當時他已表明會再訪韓宣傳《職7》。■靚佬湯相當親民，為fans簽名及自拍。
■靚佬湯相當親民，為fans簽名及自拍。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd