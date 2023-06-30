靚佬湯抵韓宣傳新戲 親民派心冧粉絲

■靚佬湯相當親民，為fans簽名及自拍。

美國動作巨星湯告魯斯（Tom Cruise）與導演Christopher McQuarrie早前坐私人飛機飛抵韓國金浦機場，為宣傳新作《職業特工隊︰死亡清算 上集》，出席在首爾舉行的首映禮。靚佬湯到訪獲數百fans到場接機，他在現場大派心心冧fans，又非常親民為fans簽名及自拍，逗留了20分鐘。除靚佬湯外，西蒙柏克（Simon Pegg）、Hayley Atwell、Vanessa Kirby及「螳螂女」Pom Klementieff，都會現身記者會及首映禮，當中Hayley及Vanessa更是首次訪韓。靚佬湯去年6月曾到首爾宣傳《壯志凌雲︰獨行俠》，當時他已表明會再訪韓宣傳《職7》。