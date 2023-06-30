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朱千雪晒慶生照 獲網民讚顏值高

2023-06-30 列印
■朱千雪分享與閨密慶生的搞笑合照。
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朱千雪日前（28日）35歲生日，她在社交網分享與閨密岑杏賢、蔣家旻、張嘉兒和楊秀惠等慶生合照，姊妹們為千雪準備大束鮮花及蛋糕，頭貼頭的合照笑容燦爛。

千雪表示過去一年生活有起有跌，有感而發寫道：「我的34歲充滿了高低起跌，有時我覺得自己像個孩子，有時我覺得自己被迫成長。但縱觀這一切，總有人在美好的日子比我慶祝得更多，在糟糕的日子比我哭得更厲害。晴天陰天謝謝你每年每一天都用愛包圍着我……快樂。」不少圈中好友包括湯洛雯、李佳芯、鍾嘉欣及傅嘉莉等，都紛紛留言送上祝賀，更有不少網民大讚化淡妝的朱千雪氣質依然、保養得宜，顏值非常高。
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