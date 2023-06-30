阿儀經理人唔易做 峇里減壓 林寶玉晒加細比堅尼 裸背玩「側漏」

南北半球■身穿加細碼比堅尼，露出火辣「南北半球」。

名不虛傳■穿上低胸裝的Connie，「最索經理人」之名果然名不虛傳。

寫真預演■影到興起玩裸背，側身漏出豐滿上圍。

做埋助手■當日阿儀拍《一加一》MV，Connie幫阿儀挽鞋做埋助手工作。

真係好勁■《一加一等於阿儀》MV推出兩個月，累積點擊率逾170萬。

算有交代■第2首單曲《爸爸爸爸我愛你》上架3周，收看人次近36萬。

共同進退■Connie同阿儀患難見真情，兩人共同進退轉投AMM賴彩雲旗下。

林寶玉（Connie）貴為亞洲心動娛樂「一姐」薛影儀的經理人，做經理人已經唔容易，仲要做阿儀的經理人，壓力之大常人唔會明。所以Connie之前跟老友快閃峇里4日，減壓之餘仲瘋狂換泳衣影相，大晒32C big爆身材，影到興起索性剝衫玩祼背，32C唔覺意「側漏」，超香艷。Connie承認阿儀經理人唔易做，最嬲被網民狂鬧「消費」阿儀：「其實阿儀好enjoy做幕前，仲話fans多過我，不知幾自豪。」採訪：方騫平林寶玉帶了3套泳衣到峇里影靚相，為計劃明天推出的寫真集做熱身，換上三點式的Connie大晒32C-24-35噴血身材及靚腹肌，其中湖水綠比堅尼最好睇，因為超少布，包唔晒澎湃上圍，「南北半球」瀉晒出嚟。她大笑說：「呢套泳衣即買即着，女伴抵死建議我買加細碼，結果迫到爆，叫做滿足吓自己。」至於滿唔滿意身材？Connie坦言：「點都會有啲嘢嚟充撐吓，增加視覺效果。」Connie稱為影靚相，出發前1個月勤做運動，keep住靚body：「原先plan咗今年去歐洲影寫真集，但工作太多真係行唔開，明年再算。」今次峇里之行吸引唔少型男搭訕，嚇到兩女驚青速逃，唔敢交友。仆心仆命幫阿儀挽鞋Connie早前為阿儀出新歌奔波，不停穿梭香港及大馬，幸好《一加一等於阿儀》MV，上架兩個月點擊率逾170萬，而《爸爸爸爸我愛你》MV見街3周，亦有近36萬點擊，Connie功不可沒，算有個交代。她認為辛苦都係值得，亦道出跟阿儀合作嘅甜酸苦辣：「當日為阿儀出歌，四方八面出現阻力，尤其敲門搵贊助不斷俾人潑冷水，不過，老闆賴彩雲堅持就算自費都要做好佢，最後阿儀拍《一加一》MV街景，我幫阿儀挽鞋，連助手都做埋，o依家出第2首歌經已有贊助商搵上門。」雖然阿儀好真性情，遇口臭網友會爆粗狂X，但她對Connie好溫柔，「阿儀都生性，好尊重我，從來唔會喺我面前爆粗，上次陪佢去大馬做show患腸胃炎，阿儀雖然好依賴我，但仍主動叫我返房休息唔使理佢，仲不停提工作人員『寶玉唔舒服，畀佢休息啦。』見我上線就視像問候我，阿儀竟然識關心人，都好窩心㗎。」阿儀好Enjoy見FansConnie曾於危難中力「救」阿儀，兩人關係非外人所明白，不過網民就覺得她「消費」阿儀，出po狂鬧，令她有冤無路訴：「從來唔會強迫阿儀做啲唔想做嘅事，有時拍攝有難堪位，好似臨時加入用絲襪笠頭，我會第一時間撲出去阻止，我想佢舒舒服服咁拍嘢。」網民以為阿儀係扯線公仔，其實佢不知幾享受做明星，「佢真係好享受唱歌，尤其佢喺大馬見到有咁多fans支持會好開心，仲會好自豪，笑晒口咁同我講：『喂！寶玉，我啲fans多過你喎！』」Connie無奈表示：「其實我另一個身份都係演員，有曝光好正常，呢方面要攞個平衡位，唔好俾人誤會。」她認為做幕後兼顧太多、孭好大責任，所以唔可能聽到負評就輕易放棄，暫時她都想接觸幕後層面去學吓嘢先。