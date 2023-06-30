外媒報道指麥當娜留院期間，其26歲的大女兒Lourdes Leon一直陪伴在她身邊。但Lourdes昨仍在限時動態貼出出席活動的照片。有消息人士指麥當娜昨已離開深切治療部。
麥當娜細菌感染入院 世界巡唱推遲
外媒報道指麥當娜留院期間，其26歲的大女兒Lourdes Leon一直陪伴在她身邊。但Lourdes昨仍在限時動態貼出出席活動的照片。有消息人士指麥當娜昨已離開深切治療部。
海外探親跌傷 疫下被迫滯留 9旬婆婆離港3年 公屋遭收回求翻案
房屋署打擊濫用公屋行為，如單位人去樓空3個月，便會採取收回行動。疫情下，一名年近90歲婆婆赴海外探親，期間跌倒行動不便，加上各地檢疫隔離措施，她留在外地近3年，房署收回其單位，婆婆一度上訴，但房署維持...
2023-06-30
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分析：未來規模將擴大 內地女性終生不育率達5.16%
國家衞健委下屬的中國人口與發展研究中心的一項研究顯示，在2020年，內地49歲女性的終身不育率為百分之5.16，比起2010年的百分之1.29有所上升，但低於美國的1成1和歐盟國家1成9的平均水平。研...
2023-06-30
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認有睡眠窒息症須用呼吸機 拜登口誤指普京輸伊拉克戰爭
美國總統拜登再次出現口誤，他周三在提及俄烏戰事時，將伊拉克和烏克蘭混淆，指俄羅斯總統普京輸掉了「伊拉克戰爭」。此外，拜登臉上出現明顯的壓痕，惹來揣測，白宮其後解釋拜登最近數周一直使用睡眠呼吸機，以治療...
2023-06-30
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HENLEY PARK暫收約6400票
恒基啟德HENLEY PARK將於明日進行首輪銷售，合共推出228伙發售，項目入票不斷彈升，截至昨晚暫收約6400票，超額認購約27倍，將於今日截票。恒基物業代理營業（一）總經理林達民稱，HENLEY...
2023-06-30
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傳國有內銀阻人幣跌勢 再出手拋售美元托價
美國聯儲局主席鮑威爾在歐洲央行會議上發表鷹派言論，人民幣繼續尋底，據外電引述消息人士指國有大行本周第3次出手穩定人民幣走勢。此外，美元抽升，令日圓昨日一度跌至7個月新低。人民幣匯價續弱，兌美元昨日一度...
2023-06-30
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香川真司交足貨 櫻花盛放
大阪櫻花自從將香川真司由進攻中場移後踢墮後中場，成績立即突飛猛進，過去6場日職收錄5勝1負的佳績。這名34歲中場不但肩負起櫻花派牌和控制節奏的重任，上仗聯賽大勝北海道札幌岡薩多時亦後上取得入球，今晚日...
2023-06-30
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阿儀經理人唔易做 峇里減壓 林寶玉晒加細比堅尼 裸背玩「側漏」
林寶玉（Connie）貴為亞洲心動娛樂「一姐」薛影儀的經理人，做經理人已經唔容易，仲要做阿儀的經理人，壓力之大常人唔會明。所以Connie之前跟老友快閃峇里4日，減壓之餘仲瘋狂換泳衣影相，大晒32C ...
2023-06-30
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辛正兒 - 擴醫療券適用省市鼓勵北上頤養天年｜社論
立法會前廳交流會展現出新氣象，議員與司局長面對面坦誠溝通，共同探討如何改善政策，為民謀福祉。日前，由政務司副司長卓永興率領官員出席新一次前廳交流會，參與的官員包括醫衞局局長盧寵茂和勞福局局長孫玉菡，與...
2023-06-30
- 張諾 - 久石讓動人一刻｜任意行
- 楊立門 - 小心AI｜慢活時代
- Michael Chugani 褚簡寧 - To be dead serious｜又中又英
- KellyChu - 「高街鬼屋」拱形遊廊被鎖 「鬼月」開放公眾打卡｜Executive日記
- KellyChu - 匿名港買家8.5億投得名畫 《持扇的女子》｜Executive日記
- Jacky哥 - 煤氣公司及港華智慧能源 獲標普評為ESG全球最佳1%之中國企業 入選首次發佈《可持續發展年鑒（中國版）2023》｜企業熱話
- 黃麗君 - 我嘅性別係一隻貓｜中環High Tea
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- Jacky哥 - 富豪酒店「Regal Club」會員計劃 盡享驚喜獎賞｜企業熱話
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伍鵬志起孖封王捧盃
昨晚谷戰是六月份的最後賽事，伍鵬志憑「都靈福星」和「興高采烈」起孖，另加一亞一季而成為練馬師王；後駒奪得怡和挑戰盃。至於何澤堯勝出沈廄「勇威神駒」和呂廄「傑出漢子」，並且後上成為騎師王。其餘姚本輝憑「...
2023-06-29
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