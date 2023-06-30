麥當娜細菌感染入院 世界巡唱推遲

■麥當娜女兒Lourdes昨日仍公開出席活動的照片。

64歲美國天后麥當娜（Madonna）上周六因細菌感染入院，在深切治療部留醫。她將暫停所有活動，包括下月展開的世界巡迴演唱會。麥當娜的經理人Guy Oseary昨日於社交網發聲明表示：「麥當娜因細菌感染在深切治療部留醫數天，現在情況正在改善，仍需接受治療，但預計會完全康復。這個時候我們需要暫停她的活動，包括巡唱。」她原定下月15日在加拿大溫哥華展開《The Celebration Tour》巡唱。外媒報道指麥當娜留院期間，其26歲的大女兒Lourdes Leon一直陪伴在她身邊。但Lourdes昨仍在限時動態貼出出席活動的照片。有消息人士指麥當娜昨已離開深切治療部。