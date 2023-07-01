姜濤 Anson Lo 黑裝低調返港

■過百粉絲到場高舉應援牌，並拉起自製閃燈橫額接機。

姜濤和Anson Lo日前一起飛往日本工作，兩人昨日返港，下午2時許經特別通道步出香港機場，現場有過百名粉絲到場高舉應援牌接機，有人拉起自製閃燈橫額，場面墟冚，機場保安人員預先架起鐵欄，圍起粉絲等候區，未見混亂。昨日姜濤和Anson Lo同樣一身黑色裝束，戴黑色帽和黑色口罩，打扮低調。而日前陪同兩人出發的經理人花姐，昨日卻未見她陪在兩人身邊。而姜濤和Anson Lo現身後亦有停步讓記者拍照，其間不忘向粉絲揮手和鞠躬，僅逗留十幾秒，兩人的助手便示意他們上車離開。