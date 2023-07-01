魏浚笙表明哥哥已名草有主

■魏浚笙表示正在拍攝新電影，故沒有時間操肌。

魏浚笙（Jeffrey）、P1X3L成員歐鎮灝（George）及「試當真」Jessica等，昨日到銅鑼灣出席品牌活動，Jeffery 7月底將會首次以歌手身份公開表演，他指能近距離接觸觀眾，心情既緊張又興奮。問他在沙灘演出會否着泳褲，Jeffery表示背心是可以，但騷肌則要視乎情況：「啲肌走咗少少，要休息吓，如果唔係好辛苦，如果真係要操肌，3個星期都可以操返嚟，不過最近拍攝一部新電影，要集中精神，相信都冇時間操。」提到阿正指他不介紹哥哥給她認識，Jeffery笑指已給照片對方看，而哥哥亦已有女友，至於他公開哥哥的照片後引起很大哄動，Jeffery指哥哥知道，問到覺得自己與哥哥誰比較靚仔？Jeffery說：「不嬲都覺得哥哥靚仔。（有冇啲朋友叫你介紹哥哥畀佢識？）好多謝大家關心我哥哥，但佢都係focus喺自己工作上面，同埋佢已經名草有主，大家唔好打佢主意。」