馬貫東奮鬥17年做男一 陳曉華解剖最拿手

■陳曉華在劇中需要解剖，她笑稱駕輕就熟。

馬貫東、陳曉華（Hera）、吳若希（Jinny）及韋家雄等，昨日到將軍澳出席新劇《死有對証》（暫名）造型暨拜神儀式。今次是馬貫東入行17年首次做男一，他表示心情既緊張又興奮，亦覺得相當刺激，就像讀書時考會考一樣：「都要多謝公司畀機會我去試自己嘅實力去到邊，當然我會用最大嘅努力去爭取呢個機會，17年第一次踏上呢個位置，所以都有啲緊張。」劇中做法醫的Hera指今次挑戰很大，她與馬貫東在劇中是一對，不過就經常狗咬狗骨。提到Hera劇中要解剖，她就表示很期待，因以前讀書最叻就是解剖，就算不用溫書也拿A，所以今次能演這個角色覺得很開心。