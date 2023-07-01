確診新冠後未完全康復 Sammi演唱會決定延期

■Sammi確診新冠病毒後，身體一直抱恙。

■Sammi表示體力尚未恢復如常。

■Sammi之前曾上載確診新冠病毒的檢測棒。

萬眾期待鄭秀文（Sammi）在疫情後再踏紅館，7月14日起舉行13場《You & Mi 鄭秀文世界巡迴演唱會-香港站2023》，可惜昨日主辦單位寰亞娛樂宣告，因Sammi確診後至今未完全康復，演唱會將延期舉行。鄭秀文於5月在社交網透露自己確診了，9日後才回復一條線，她康復後於6月中出席公開活動時已坦言體力尚未恢復如常，連演唱會排練也受影響。無奈地，Sammi決定延期開騷，昨日寰亞娛樂發出公告，表示與Sammi經過慎重考慮及商議後，遺憾地宣佈原定於7月14至16、18至19、21至23、25至26、28至30日，共13場紅館演唱會延期舉行。文中提到，Sammi因確診新冠病毒，身體一直抱恙，至今未能完全康復。為了讓Sammi有充足時間休息，主辦單位決定將該演唱會延期。相關之演唱會延期及票務安排，主辦單位會在疏理細節後盡快通知大家。已購票的觀眾密切留意主辦方稍後在寰亞官方網站及官方社交平台的門票安排通知。曾兩度因事故取消Sammi也曾於2012年因身體不適宣佈取消個唱，當時她原訂於年底舉行跨年演唱會，但7月突然宣佈取消，當時有傳她因籌備與許志安結婚，其後經理人澄清是她因耳水不平衡影響才取消演出。而去年8月，Sammi本來約定跟歌迷在海洋公園舉行生日會慶祝踏入50歲，惟因MIRROR於7月舉行紅館演唱會發生嚴重事故，歌迷會鑑於當時氣氛不適合舉行大型生日慶祝活動，於是決定延期。最終Sammi延至12月23日在九展舉行聖誕派對跟歌迷共度聖誕。