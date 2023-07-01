《造星V》Anson扮有錢仔劇情需要 大熱亨仔爭氣宣言：請打沉我嘅人 請打沉我嘅人

感激Fans■亨仔的TG群組名稱即是Fans Club的名稱，一得閒就上水多謝fans支持及應援。

應援燈牌■雖然亨仔唔想fans嘥錢做應援，但fans唔覺得嘥錢，睇吓燈牌幾靚。

最愛夾Band■亨仔中學已開始夾band，參加《造星V》令他更認清發展方向。

緊張捉手■亨仔訪問時全程雙手互握，表現緊張。

識彈樂器■Anson雖未能晉身20強，但識彈琴及彈結他，可向唱作人方向發展。

偽有錢仔■Anson外形官仔骨骨，被誤認有錢仔都好正常。

明年畢業■Anson於澳洲讀物理治療，明年正式畢業。

叉滿晒電■經常狂嗌energy的James，訪問時亦充滿活力。

電眼好Charm■James戴了藍色隱形眼鏡，一對電眼charm過王鋒。

《全民造星V》十強已誕生，跟《頭條日報》早前獨家披露的名單一樣。26歲唱得又大隻的亨仔（陳鎮亨），擊敗同樣唱得的樂樂晉級，由嚴重缺乏自信的喊包變自信仔，更有說話同曾經睇死佢嘅人講。另外，在澳洲修讀物理治療的「有錢仔」Anson Wong（王俊文），跟擁一雙電眼又好有energy的James（Garcia James Cunanan），雖同樣未能打入十強，但強調唔會放棄做歌手的夢想。 採訪：杜杜 攝影：孔子亨仔冇自信全因唱歌從未獲讚賞，陳爸爸亦未讚過一句，亨仔表示打入十強自信返晒嚟，「導師、朋友、網民又好，好開心大家認同我把聲，原來我唱歌係好聽。」亨仔坦認有種吐氣揚眉感覺，叫他跟曾經打沉他的人講兩句，「我一定會邀請你嚟演唱會，開到（演唱會）嘅話，哈哈！」亨仔好眼淺睇卡通片都喊亨仔自選最深刻演出，是首輪自彈自唱《寂寞先生》，因為向夢想行近了一大步，加上得到網民激讚，「佢哋都feel到我有感情擺落去，唔係純粹炫耀技巧，我真係擺個心落去唱，多謝網民睇到呢樣嘢。」而評判陳詠燊的評語亦令出名「喊包」的他睇一次喊一次，「佢同我分享失敗經歷，我哋好似，所以好有connection好深刻。」亨仔雖然大隻但非常眼淺，「就算睇卡通片都可以喊得出。（最近幾時喊過？）早幾日睇返自己pre-round，哈哈！」由以往冇人欣賞，到現在有hangjaihkfansclub支持，亨仔已經好滿足，仲話唔需要fans花錢做應援，只要將來有作品和開show肯到場已經夠，更向Honey（fans暱稱）承諾，「如果我有能力，我會買啲應援等佢哋唔使畀錢。」不過Honey已整好燈牌，留待2日（周日）十強記招支持佢。另外，亨仔亦趁機澄清：「有fans話我個樣好似好惡咁，因為太大嚿，其實我好友善。」正於港大修讀機械工程4年級的亨仔，最想下年畢業後可出道做歌手，「網民都幾鍾意我把聲，當然希望有唱片公司都欣賞我把聲啦！如果ViuTV欣賞我把聲更加好，希望能夠出道，唱多啲歌畀大家聽。」中學時代已夾band的亨仔，最期望以樂隊形式出道，「單飛唔係自己風格，玩咗咁多round覺得團體賽先有意思，對於做音樂或追夢，有兄弟都會好啲。」亨仔已有心水隊友，「（陳）蕾老師搵我哋拍MV《伸縮自如的愛》嗰啲鐵膽（Kim、Nathan、Tiger Foo），再加Anson Wong同希晉，因為我哋同組好多次，大家faith好啱，玩嘅音樂風格都似，角色好分明，和音邊個做，埋位一jam就知，好有默契。」Anson非有錢 James望組男團25歲在澳洲大學修讀物理治療的Anson Wong（王俊文），最令觀眾印象深刻是他自認有錢仔，不過他澄清自己並非真有錢，只是配合製作組搞氣氛。「我個角色係有錢仔，現實唔係，經過呢半年嘅比賽都要食樹葉咁滯。」即場測試他夠唔夠貼地，問他「長者乘車優惠，有人建議提升到幾多歲？」、「旺角去圓方的港鐵路線？」及「紅的起錶價？」除了第一題唔識答，其他都輕易答啱。8月尾返回澳洲實習的他，希望畢業後入行做歌手，「由細到大都係想做歌手，有人話我識樂器會唔會諗吓做唱作人，但我寫作都係啱啱開始，唔敢講一定做創作型歌手。」22歲菲律賓跟西班牙混血兒James，在節目中經常表現出澎湃energy，絲打們更力讚其一對藍色電眼靚到黐線，當事人澄清只是貪靚戴了藍色隱形眼鏡，「有一排對眼長期紅色，決定唔戴咁耐。」雖然比賽40強止步，但夢想做男團的他仍希望組男團出道，「自己發展有少少孤單，我係靠team spirit嘅人，畀energy人都會收到人哋energy。」