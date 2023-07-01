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陳自瑤重貼兩年前噴血照 黃翠如讚擁宇宙身材

2023-07-01 列印
■Yoyo的身材keep得好好。
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現年41歲的靚媽陳自瑤（Yoyo）雖然已為人母，但多年來keep得一副好身材，更不時在社交網大晒性感相派福利。

Yoyo昨日在IG重貼數張兩年前為纖體美容公司拍攝廣告的花絮照，相中見她以一身白色性感服飾上陣，肌膚光滑，驕人的上圍，非常噴血，Yoyo表示︰「藍天與白雲，很喜歡的一組花絮照。兩年前的花絮照 ，大家期待新一輯廣告嗎？」好姊妹黃翠如以8字大讚︰「天使面孔，宇宙身材！」而沈卓盈則說：「噴血ing」，連詩雅、梁諾妍及陳凱琳等都以心心眼留言。■Yoyo貼兩年前的廣告花絮照，好噴血。
■Yoyo貼兩年前的廣告花絮照，好噴血。
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