Yoyo昨日在IG重貼數張兩年前為纖體美容公司拍攝廣告的花絮照，相中見她以一身白色性感服飾上陣，肌膚光滑，驕人的上圍，非常噴血，Yoyo表示︰「藍天與白雲，很喜歡的一組花絮照。兩年前的花絮照 ，大家期待新一輯廣告嗎？」好姊妹黃翠如以8字大讚︰「天使面孔，宇宙身材！」而沈卓盈則說：「噴血ing」，連詩雅、梁諾妍及陳凱琳等都以心心眼留言。
陳自瑤重貼兩年前噴血照 黃翠如讚擁宇宙身材
Yoyo昨日在IG重貼數張兩年前為纖體美容公司拍攝廣告的花絮照，相中見她以一身白色性感服飾上陣，肌膚光滑，驕人的上圍，非常噴血，Yoyo表示︰「藍天與白雲，很喜歡的一組花絮照。兩年前的花絮照 ，大家期待新一輯廣告嗎？」好姊妹黃翠如以8字大讚︰「天使面孔，宇宙身材！」而沈卓盈則說：「噴血ing」，連詩雅、梁諾妍及陳凱琳等都以心心眼留言。
逾1400食肆參與 電車渡輪免費搭 食玩買行多優惠 全城慶回歸
今日是七一回歸26周年的大日子，政府及各界推出大量食、玩、買、行的「着數」優惠，與民同樂，包括近1500間食肆推出指定菜式或餐飲品，有七一折優惠；康文署轄下康體設施；電車、渡輪免費，港鐵亦送出7.1萬...
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高處滾下 擊穿車頂 重慶巨石砸小巴6死9傷
重慶奉節縣周四發生嚴重車禍，在大雨天氣下，一輛小巴行經山路時，被從高處滾上的巨石擊中，有乘客被壓住，釀成6死9傷。事發後小巴嚴重損毀，車頂被擊穿，巨石則仍然卡在車體內。奉節縣交通局通報，周四下午約3時...
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烏軍情部門：普里戈任將被暗殺
烏克蘭軍事情報部門負責人布達諾夫表示，據他了解，俄羅斯聯邦安全局已「接到暗殺任務」，要除去早前發動兵變的俄羅斯傭兵組織瓦格納集團首腦普里戈任。戰事方面，烏方赫爾松州長普羅庫金昨日表示，過去一日當地遭到...
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HENLEY PARK截收7169票今開賣
恒基旗下啟德HENLEY PARK今日進行首輪銷售，項目昨日截票，共取得7169票，以今日發售228伙計算，超額認購30倍。啟德HENLEY PARK連日來入票不斷彈升，項目昨日中午截票，恒基物業代理...
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恒指半年累挫865點 中石油升62%冠藍籌
美匯強勢，離岸人民幣仍在7.27水平徘徊，加上內地6月官方製造業採購經理指數（PMI）為49，雖符預期但低於50臨界點，港股半年結全日好淡爭持。恒指最終收報18916點，跌17點。恒指昨日早段曾高見1...
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8強戰射手對決 小狂牛以一敵二
西班牙U21射手艾比雷斯，以及瑞士U21進攻孖寶伊美利和尼度耶，目前以2球並列今屆U21歐洲國家盃射手榜榜首。3人今晚將於8強戰正面交手，不過西班牙後防遠比瑞士穩健，料艾比雷斯以一敵二贏出這場射手大戰...
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《造星V》Anson扮有錢仔劇情需要 大熱亨仔爭氣宣言：請打沉我嘅人 請打沉我嘅人
《全民造星V》十強已誕生，跟《頭條日報》早前獨家披露的名單一樣。26歲唱得又大隻的亨仔（陳鎮亨），擊敗同樣唱得的樂樂晉級，由嚴重缺乏自信的喊包變自信仔，更有說話同曾經睇死佢嘅人講。另外，在澳洲修讀物理...
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李純恩 - 六親不認｜好好過日子
朋友說有人冒充她的Facebook戶口到處add人，有的人不虞有詐就中了招。我說我也收到以她名義邀我交友的通知，但因為這種事情太多，我自己的FB戶口也給人冒充過，所以沒有理睬。我的Ig戶口也給人駭過，...
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仲達 - 高份數 實力過人｜頭號目標
第七場四班一四○○米。「高份數」為今季插班的PPG，雖然只跑過兩次，但兩仗都展示出過人實力。首仗跑一千米直路賽，全程走不利跑線之下也負不遠，甚至與今日列陣第五場成熱門的「善財童子」只相差四分一身位。至...
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