193要求與吳海昕加牀戲

■193首次演舞台劇，趁機會向前輩偷師。

郭嘉駿（193）、吳海昕、韋羅莎、朱栢謙、白只、楊偉倫和胡麗英，昨日到尖沙咀出席舞台劇《Laugh Vacation》記者會。首次演舞台劇的193坦言未開始綵排，暫時未知演舞台劇的感覺，但指早前與一眾舞台劇前輩影海報時，好感受到他們的能量，笑指不及他們轉數快，「今次演出的目的主要是多跟前輩學習，你見陣容幾強勁，我可以跟前輩免費上堂，戲劇班要千元一堂好貴，今次趁機省下很多學費。」吳海昕大感同意，稱早上才跟朱栢謙上堂，今次也會乘機偷師。至於劇中角色，他們透露大家都會一人分飾幾角，193稱會做學生，也會與吳海昕演夫妻。問到會否有親密接觸？193笑謂會與編劇商量加牀戲，但就會點到即止，始終舞台劇是兒童適宜，不能太大膽。