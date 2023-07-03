《中年好聲音》恆久致遠 卧虎藏龍

■顏志恆、黃翠如、連詩雅及陳自瑤等主持飲食節目《煮東煮西》。

■吳大強與囝囝吳偉豪合作拍劇，令人期待。

■《全民造星3》參賽者姜珈欣亦有參賽。

近排娛樂圈充斥負能量新聞，除了花生指數高之外，基本對整個行業無甚裨益。如特首李家超所言，香港目前要追落後，極需要一些正能量新聞去振奮人心。第1季《中年好聲音》各歌手的勵志感人故事，確實振奮人心，大家都耳熟能詳，在此不再累贅。今次不妨分享他們的新動向，早幾日睇新聞，見到Bill哥哥吳大強替TVB拍新劇《非常檢控觀》。劇中同囝囝吳偉豪合作，兩父子在劇中雖然不是演父子，但有一段彈結他合唱的戲份，聽落好窩心。參賽者能共享成果另外兩位《中年》歌手顏志恆（Benson）、支嚳儀，連同黃翠如、連詩雅、陳自瑤等幾位靚太，一齊主持飲食節目《煮東煮西》。Benson本身西廚出身，今趟參與節目開正他一瓣。至於冠軍人馬周吉佩近日除忙於為新開的歌唱教室打點外，TVB已安排他主持真人騷式的旅遊節目《日本18種住法》，夥拍女神李佳芯去日本體驗生活。一班《中年》歌手能享受收成，本身實力不在話下，但亦需有賴背後TVB的強大網絡及製作團隊，令他們的才華得以發揮。試睇返其他類似的真人騷，煙花過後參賽者變成一群韭菜。昨日是第2季《中年》第3輪，亦是最後一輪面試，今季總報名人數超過5,000人，打破第1季的數字。無他的，眼見上一季的成功，歌手們各自有不俗發展，自然吸引到大批人慕名參加。昨日面試者當中，更不乏卧虎藏龍之輩唱得之人，包括參加過《超級巨聲1》的劉威煌、贏過2000年全球華人新秀香港區冠軍的梁浩賢、歌手杜德偉哥哥杜德智、前英皇歌手洪杰、太極樂隊主音雷有輝徒弟蘇煒喬、加上於第二輪面試之《超級巨聲1》選手陳鴻碩、《全民造星3》參賽者姜珈欣同前樂隊RedNoon主音馬嘉均。真心替一班評審擔心，要在有限入圍名額中揀人，睇見都頭痛。落區唱歌人氣爆棚談到《中年》可以一提歌手們落區演出的《大笪地唱不停》節目，上星期剛完成第3場演出。頭兩場安排在筲箕灣及深水埗戶外場地舉行，其中在深水埗一場巧遇豪雨，歌手要在大雨中演出，吳大強不畏豪雨赤腳演唱，無減對演出的熱誠。難得當區居民反應熱烈，不但核心內圍座位一早爆滿，連核心外圍都企滿街坊，目的自然是聽好歌，TVB亦做到走入社群與民同樂，回饋社會的承諾。至於向隅的市民不用失望，可以留意餘下兩場《大笪地唱不停》演出地點同日期，屆時去現場感受一下氣氛，享受免費娛樂。