《靈戲逼人》夥劉穎鏇開戲班 阮浩棕操大隻 追尋粵劇夢

■齋睇插曲MV，都感受到這段人鬼戀有多浪漫。

■劇中吳子冲與謝雪心情如母子。

■劇中有不少粵劇場口。

■老戲骨李成昌和謝雪心都有粉墨登場。

■劉穎鏇飾演二幫花旦，她的粵劇妝有好大驚喜。

由王偉仁（Simon）監製、譚翠珊編審的《靈戲逼人》，接棒《隱門》由今日起逢周一至五晚8時半翡翠台播映。曾強調自己熱愛唱歌的張振朗，是次獻聲為《靈戲》獻唱插曲《似夢迷離》，並夥拍《聲夢》首屆畢業生潘靜文（Sherman）合唱，獲讚「中年好聲音」。新劇《靈戲逼人》除了張振朗和龔嘉欣的人鬼戀值得關注，亮點還有新生代演員，包括阮浩棕、劉穎鏇和吳子冲，分別飾演同樣熱愛粵劇的方浩東、葉敏敏及呂智傑，3人不畏艱辛及長輩反對，共同創立粵劇戲班。今年一口氣有3套劇推出的浩棕，無論是《隱形戰隊》的癲喪「鏗少」、或《隱門》的暖男好細佬「張逸風」均累積正評，獲網民讚可塑性高，不說也不知道「鏗少」及「逸風」是同一人。今次浩棕再轉「畫風」，飾演熱血追尋粵劇夢的浩東，為了突出角色熱血及年輕感，事前特意操大隻及曬黑，相當用心。爆穎鏇怕凍唔願出聲劇中會擔任文武生的浩棕將大晒粵劇功架，對此他受訪時透露有特意上堂學習粵劇基本功，並坦言是一大挑戰：「慶幸現場有心姐（謝雪心）可以請教，劇組亦有搵嚟一位文武生到現場幫忙指導。好記得其中一場大戲場口，呢位文武生讚我有天份演到大戲嘅味道，嗰刻都幾有成功感！」談到與劉穎鏇合作，浩棕笑言：「最初覺得佢唔係好講嘢有啲高冷，後來發現原來只係佢怕凍，喺廠入面凍到唔願出聲！」劉穎鏇之前在《超能使者》及《隱形戰隊》中打得又睇得贏盡眼球，今次在《靈戲》中飾演二幫花旦兼動作替身演員的她，坦言事前從未接觸過粵劇：「從來冇想像過自己會演粵劇，事前都有專誠搵唱開大戲嘅Auntie請教唱粵劇腔同埋造手，現場亦有師傅指導同調整我嘅動作，希望盡量模仿到個神韻。」