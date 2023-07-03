柯受良幼子首執導電影《速命道》 柯有謙讚歎劉德華神級演技

■有謙終於見識到劉德華的神級演出，令他覺得自己更幸運。

■在有謙心目中爸爸柯受良是巨人，連向他致敬也還未夠班。

■力撐有謙的有倫，由電影構思、籌備、編劇及演出都有份。

■順利當上電影導演，有謙最感激曾志偉和劉德華，還有投資的邱瓈寬。

■電影由台灣饒舌組合「頑童MJ116」成員瘦子（陳昱榕）跟陳嘉樺主演。

■電影以飛車為主題，有謙對這類動作題材特別感興趣。

已故「亞洲第一飛人」柯受良幼子柯有謙首度執導電影《速命道》，除有兄長柯有倫任編劇及主演力撐外，能夠順利完成作品，還感恩有3位前輩提攜，他又大讚劉德華演出水平證明是神級人物。電影以飛車為主軌，有謙坦言未夠本事向父親致敬，只是一種想念。 採訪：杜杜由於2003父親柯受良離世時，有謙才13歲，所以他坦認相對於父親，大10歲的長兄有倫對他影響更大，當電影導演的目標也是間接被哥哥發掘，而《速命道》也是跟哥哥構思出來，「大學時他知我書讀得不好，也不喜歡讀書，反而一直玩相機，他就給了我一個功課、測驗，問我要不要幫他拍MV，我就是個愛挑戰、不認輸的人，沒想到做了這個第一次，教了我很多東西，同時間也給了我很多自信和passion要做電影導演。」想重拍《咖喱辣椒》電影以柯受良最擅長的飛車作為題材，有謙直言不敢向爸爸致敬，「爸爸做過的東西，太屌了，老爸當初自己飛，小弟我也沒有這個本事，所以不敢說是致敬爸爸，不如說其實是一種想念，好掛住佢啊，真係㗎！」而柯受良的作品中，他特別喜歡《咖喱辣椒》，「演員的默契太好了，真的現在想要兩位演員有這麼好的默契，去拍一套警匪片都非常難，所以那部電影是我一直渴望可以recreate的，真的是perfect。」《速命道》台前幕後卡士超勁，有謙特別要感謝3位前輩提攜，「特別謝謝志偉叔叔，我記得爸爸走的時候，還是跟他一起坐飛機回香港，叔叔也是一直待在身邊，沒想到志偉叔叔真的記得我這個小孩，也願意伸出他的手去提攜後輩，特別感恩他。寬姐（邱瓈寬）真的是幫了我很大的忙，給了我第一部電影的資金，也給了我她所有的資源，幫我去賣這部電影，去做這部電影，所以我真的很感恩。劉德華叔叔，他給了這個OK，其實是非常強大的。」他又讚歎劉德華連講句對白也令劇本有提升，「嘩！跟我們想像的完全不一樣，真的是浪漫多了，真的是perfect，我不知道這個moment怎樣解釋，甚麼叫做神級人物，那個moment很清楚。」