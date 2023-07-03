練好廣東話 恨戶外演出 鄭容和年內再來港開騷

■鄭容和即時拿出手機與觀眾合照。

鄭容和前晚在亞洲博覽館舉行演唱會，他一上台便彈着粉紅色電結他，演唱期間多次大叫Hong Kong，又大晒廣東話：「大家好我係鄭容和，你哋好嗎？很久沒見啦！好掛住你哋呀！我愛你哋！」但就將「我愛你」講錯為「我屙你」。他再想講我愛你，卻講不出變成「我哦哦你哋！」場面好笑。他又先後3次對觀眾表示，今年要再來香港開演唱會，屆時會把廣東話練得更好。及後鄭容和送上一曲林俊傑和蔡卓姸的《小酒窩》，又說很想像林俊傑一樣在戶外開騷，但粉絲擔心下雨，鄭容和問大家淋雨很辛苦嗎？更搞笑說：「我打電話去叫上天不要下雨，我預約不要下雨。」他即時扮打電話，更說：「它說不下雨喎！我真的很想在那個場地舉行演唱會，我會努力。」