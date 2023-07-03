歌手失聲會盡唱 志偉擬給予小規模面試

■杜德智表示，參選是得到弟弟杜德偉的支持。

TVB節目《中年好聲音2》昨日在將軍澳電視城進行第3輪海選面試，TVB總經理（節目內容營運）曾志偉指今屆共有5,000人報名，最大年齡76歲，昨日有接近2,000人面試，並指今次參賽者實力比上屆強很多，又笑言要從5,000人中揀選100人很頭痛，至於何時公佈入圍人選，志偉就表示未知：「揀咗人之後要傾，睇吓有冇任何爭議，因為有歌手話啱啱今朝失聲，但佢會盡唱，都可能有一個小規模啲嘅面試。」擔任評審的肥媽對於黃家強在未有指名道姓下道歉，她表示事情已完結，亦不需要家強道歉，又指自己沒有嬲對方，皆因嬲人有皺紋：「我70歲喇，唔想有皺紋，冇嘢喇，過晒去！」杜德智在面試時指細佬杜德偉叫他要除衫，又叮囑他揀一首自己喜歡的歌，對於入圍，他表示沒想太多，享受面試過程就可以。