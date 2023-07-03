《全民V》10強首見粉絲逼爆商場 人氣王Lyman認壓力大 親生仔KC受寵若驚

■被捧為大熱門的Lyman、KC、Nathan及王鋒，大談攞獎信心。

■Tsoul在台上表演擅長的舞蹈。

■陳蕾與馮允謙向一眾「囝囝」派心心。

■4位導師與10位參賽者齊齊亮相。

■希晉（左）與Taco派小禮物給粉絲。

■大大隻的亨仔，原來好感性。

■來自台灣的Snoopy跳唱都好有水準。

ViuTV《全民造星V》10強參賽者王鋒、KC（黃家灝）、Nathan（魏念恩）、Lyman Heung（香胤宅）、亨仔（陳鎮亨）、Ash（盧信宥）、Taco（黃泓祖）、王希晉、Tsoul（田曜誠）和Snoopy（詹仕偉），與導師陳蕾、馮允謙、陳健安及韋羅莎，昨日出席於將軍澳舉行的記者會，吸引數百粉絲逼爆商場，場面墟冚。來自美國的Lyman獲最多粉絲支持，人氣超勁，他大跳勁舞兼打觔斗；Nathan就以吉他自彈自唱，而Taco則表演rapping，但兩人也一度甩嘴。其他參賽者也大顯唱功和舞技，施展渾身解數。感性的韋羅莎點評參賽者時又一度想喊。最後，眾參賽者落台與粉絲互動和拉票，令全場尖叫聲震天。此外，總決賽表演嘉賓將有姜濤、楊樂文、梁業、Winka及Marf等。獲最多粉絲支持的Lyman被問會否增強信心？他反而覺得有點壓力，會獻出好表現和練習廣東話。被指是ViuTV「親生仔」的KC獲眾多粉絲支持，感到受寵若驚，會以此變為力量。被傳內定冠軍的王鋒否認說：「沒這回事，平常心面對，沒想到爭三甲或贏定輸。」王鋒又坦言因負評影響心情，自認有不足之處，有批評才有進步空間。Nathan未想公開感情事Nathan女友早前輕生，其言論令女方父母不滿，他說：「感情事未ready同公眾講，希望給予空間，之後會再去表達同交代。（怕不怕影響印象分？）都會有影響，我會做自己最鍾意的音樂，讓觀眾再次認識我，就會知道這些是謠言。」當「爸爸」的馮允謙表示學識照顧班仔的同時，自己也有成長。談到王鋒傳內定冠軍，陳蕾表示希望節目好睇，不要太着重名次，最緊要是表演有熱誠。她又說見到很多負面留言攻擊參賽者感到心痛，但不會因負評影響與學員關係。