姜濤傳戀髮型師遭負評疑壓力爆煲

傳出緋聞後，不少瘋狂「姜糖」湧到Lydia社交網留言人身攻擊，但亦有理智歌迷送上祝福；未知是否受失實報道影響，姜濤昨日在社交網作出回應，以G.E.M.的《受難曲》及以個人作品《鏡中鏡》歌詞反擊傳言及網民，當中「我快要爆發了」令人感受到他因事件充滿負能量。
至於事件女主角Lydia，更被指隨姜濤與家人同遊澳洲，但她貼出從日本回港的機票，證明自己因工作並不在場。而姜濤的經理人花姐亦在社交網回應事件，「大家唔好再為一啲失實報道而擔心勞氣。」
人工智能（AI）成為科技新趨勢，落入騙徒手中，演變成AI騙案，令人防不勝防。曾有港男上網交友，與對方視像通話，懷疑墮入陷阱，其面容被盜，經移花接木成為色情片主角後再遭勒索。警方提醒市民，避免接聽陌生視...
2023-07-03
浙江衢州火車站的1名女性清潔工，在上周五不慎弄髒乘客衣服，由於擔心賠償問題，情急之下當眾下跪，叩頭道歉。清潔工所屬公司表示，將承擔對乘客的30元賠償，並讓這名工人帶薪休假3天，並提供心理輔導，待情緒穩...
2023-07-03
法國非裔少年遭警員擊斃觸發的衝突持續至第5晚，連日衝突共有約2800人被捕，當局指在警方嚴厲打擊下，當晚暴力事件減少。而中國駐馬賽總領館已就日前中國旅行團遇襲一事，向法方提出交涉，要求確保中國公民安全...
2023-07-03
恒基旗下啟德HENLEY PARK今日進行首輪銷售，項目昨日截票，共取得7169票，以今日發售228伙計算，超額認購30倍。啟德HENLEY PARK連日來入票不斷彈升，項目昨日中午截票，恒基物業代理...
2023-07-01
港股踏入7月份，市場觀望內地刺激政策出台，大市或有望迎來「七翻身」。有證券業界人士預計，人民幣近期表現疲弱，加上市場觀望美國本月會否加息，以及中美關係緊張等因素，港股短期內仍為上落市格局，估計須待大市...
2023-07-03
瑞超排第2的艾夫斯堡賽前落後多打1場的一哥馬模5分，今晚主場務必擊敗哈馬比全取3分，望與馬模的差距縮減至兩分。而艾夫斯堡的丹麥翼鋒奧基斯近期腳風大順，今仗有信心領軍攻破哈馬比後防，助主隊延續瑞超連續1...
2023-07-03
ViuTV《全民造星V》10強參賽者王鋒、KC（黃家灝）、Nathan（魏念恩）、Lyman Heung（香胤宅）、亨仔（陳鎮亨）、Ash（盧信宥）、Taco（黃泓祖）、王希晉、Tsoul（田曜誠）和...
2023-07-03
跨境安老是近年不少港人關注的議題，為配合這目標，特區政府正積極就「醫療券過河」設立標準，研究將其使用範圍擴大至更多大灣區城市，做到「錢跟人走」，便利移居內地的港人。不過，當中許多細節包括執行方法、如何...
2023-07-03
執筆時天氣情況轉差，天文台亦預計之後連續多日都雨勢不停，估計今晚很大機會要在雨中作賽，在多數取消壓地之下，下半場的場地將更黏軟，擅跑變化地之馬又有用武之地。第七場三班一六○○米。此場有季內變化地賽績的...
2023-07-03