姜濤傳戀髮型師遭負評疑壓力爆煲

■姜濤在社交網留言指快要爆發。

■有「姜糖」湧到Lydia的社交網留言辱罵。

■Lydia與MIRROR各成員都好老友。

「人氣王」姜濤昨日被指與MIRROR御用女髮型師Lydia發展地下情逾1年，傳言指兩人早在去年初拍劇集《季前賽》時已撻着，有照片流出姜濤與Lydia在鏡頭後打情罵俏。另外，又有傳聞今年3月，2人到日本工作期間，姜濤為女方慶生，被粉絲拍下吻賀女友照片，公司高層即以高價「買斷」相片。傳出緋聞後，不少瘋狂「姜糖」湧到Lydia社交網留言人身攻擊，但亦有理智歌迷送上祝福；未知是否受失實報道影響，姜濤昨日在社交網作出回應，以G.E.M.的《受難曲》及以個人作品《鏡中鏡》歌詞反擊傳言及網民，當中「我快要爆發了」令人感受到他因事件充滿負能量。至於事件女主角Lydia，更被指隨姜濤與家人同遊澳洲，但她貼出從日本回港的機票，證明自己因工作並不在場。而姜濤的經理人花姐亦在社交網回應事件，「大家唔好再為一啲失實報道而擔心勞氣。」