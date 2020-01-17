拒認簽約換《造星》冠軍 ﻿Phoebus﻿﻿爆怕女友被攻擊玩低調﻿

ViuTV 《全民造星II》賽果已塵埃落定，由大熱Phoebus（吳啟洋）奪冠、MC（張天賦）得亞軍、Oscar Li（李祉均）季軍。雖然Phoebus粉絲唔少，但比賽時獲上季冠軍姜濤加持，即傳有內定之嫌兼早已簽約，相反一直是頂頭大熱的 MC因唔肯簽約，縱然網上投票排第一，亦只能屈居亞軍。對這敏感問題，Phoebus即緊張澄清仲未簽約；更自爆為怕女友Jaime成為攻擊對象而低調感情事。 撰文：杜淑霞 攝影：李維隆 服裝：IMPERIAL



賽後檢討，三人對自己表現都有不少不滿，Phoebus嫌自己唱太多國語歌，未來會多唱廣東歌；而唱歌一向唔掂的Oscar話要再惡補，至於一直是頂頭大熱的 MC，認為自己衰在唔夠全面，仲話會改壞習慣，「我覺得話我嘅嘢都合理，好似遲到同態度囂張，係做得唔好，自己會努力改進。」問到 MC會否因未簽約ViuTV 影響賽果，只能屈居亞軍，Phoebus和Oscar反應好大連忙否認自己已簽約，Phoebus仲搶住答澄清，「其實我哋全部都未簽㗎！唔好以為冠軍就簽咗約，我都未簽㗎！（有人話40強已簽約？）我係最早畀人話簽約嗰個！（唔係點會有姜濤加持啫？！）冇簽約呢個事實ViuTV都公開驗證咗，我同George （歐鎮灝 ）好早畀人爆內幕話我哋簽咗嘛！我就覺得好好笑，我都未知我簽約，你又知我簽咗。」



唔肯講拍拖幾耐



講到前景，Phoebus仲唔覺意自爆炸彈，先提起跟女友Jaime在YouTube開頻道以《情侶生活分享》為題拍片，「自己本身未玩《全民造星II》前，都有喺YouTube拍片。（女朋友嘛？）係呀！女朋友嚟。（拍咗幾耐拖？）呢啲就唔講啦！（唔畀講㗎！？）呢個唔係重點嚟。（佢（MC）都認同女朋友拍咗三年！）我都認㗎！（問你拍咗幾耐之嘛？）拍咗一段時間。」再三追問，他終認同女友有共識低調處理感情，他更愈說愈激動，「始終兩個人嘅事，唔希望咁樣，如果o依家承認拍咗幾耐，突然又散咗咁樣，唔係咁好嘅image，我唔係亂講嘢，只係講緊啲好認真嘅嘢，只係想喺大眾面前低調啲啫！不過我哋o依家過得好開心。」他又話絕對唔會後悔同女友拍片放上網，更坦承怕女友成為粉絲攻擊對象，「係呀，唔想有呢啲事發生，就低調處理。」Phoebus仲緊張到要除衫降溫，幾可愛！



