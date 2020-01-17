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重返電影圈先學好英文 ﻿黃浩然﻿﻿望演超級英雄片﻿

2020-01-17 列印
■浩然坦承期望下次再遇到類似「劍雄」的角色，令觀眾留下深刻印象，不要再等20年咁耐。
■現實中浩然是好好先生，跟形象指導莫家嘉結婚15年，育有兩子8歲Kayden及6歲Ransley。
■浩然笑言跟新老闆古天樂雖認識多時但合作不多，最近只在電影《三人行》中遇過。
■浩然演《多功能老婆》 拋妻棄子的渣男「劍雄」，令觀眾又愛又恨。
■02年，浩然首度跟楊千嬅合作電影《新紥師妹》，角色同樣叫「劍雄」。
■浩然相隔多年再跟千嬅合作，首日拍攝便拍這場咀戲，但默契依然。
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　　黃浩然最近憑《多功能老婆》拋妻棄子的渣男「尚劍雄」再度人氣急升，他覺得這個角色名對他有特別意義，相隔20年演都能令觀眾記住，但期望下次不要再等20年才遇到下個令觀眾深刻的角色。談到簽約古天樂旗下公司，他目標是多拍電影，嘗試多些不同角色，除了想多拍喜劇外，最想嘗試拍科幻片，更望有朝一日可參與超級英雄片，但他笑言首先要學好英文。　　

　　浩然笑言今次演《多功能》的「尚劍雄」，雖然是多了人憎他，但反而值得開心，仲認為這角色名對他有特別意義，「『尚劍雄』喺我演藝事業係幾特別嘅兩個字，都幾慚愧，《新紥師妹》到o依家相隔差唔多20年，大家都好記得『劍雄』呢個角色，但係仲有冇其他角色呀？又好似冇乜好出色嘅角色啦喎！到o依家10幾20年，『劍雄』喺觀眾心目中黃浩然嚟講，記得係賤男！呢個係對我好重要角色，話畀觀眾聽我可以做啲人渣嘅角色。」

　　講到重返電影圈，浩然原來是受兩個仔仔啟發，「小朋友啟發咗我，佢哋好有新命力，都要有啲轉變，試啲睇唔到條路嘅嘢。咁啱舊公司又約滿，太太幫我做咗經埋人年幾，遇到新公司係時候試吓，同埋自己都想搵啲新鮮感畀自己，都『立』 咗10年、8年，之前病都有影響，畀個時間自己沉澱諗吓點樣行，之前淨係得個做字，開工畀唔到樂趣自己，做呢行咁樣就好弊。」至於想演角色，浩然最想試多些不同類型的角色，譬如古裝、喜劇，仲話想同多些新演員及新導演合作，不過最想就是拍科幻片，仲話兩個仔仔一定好歡迎，「科幻嘢，老闆（古天樂）啱啱拍咗部，我都講『早啲簽你咪好囉！』我鍾意㗎！因為唔係呢個時空，個發揮空間好大好好玩。（阿仔最開心？）係呀，我都諗會唔會有機會拍啲超級英雄嘅電影，呢啲機會真係話唔埋㗎！哈哈！不過我要練好英文先。（同仔仔一齊學？）我o依家學國語都係同阿仔一個老師。」採訪：杜淑霞 攝影：李維隆　髮型：DY @ Muse

化妝：Terence Cheung　場地：M2 Home (皇室堡）

服裝：JOURNAL STANDARD@ i.t
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