重返電影圈先學好英文 ﻿黃浩然﻿﻿望演超級英雄片﻿

黃浩然最近憑《多功能老婆》拋妻棄子的渣男「尚劍雄」再度人氣急升，他覺得這個角色名對他有特別意義，相隔20年演都能令觀眾記住，但期望下次不要再等20年才遇到下個令觀眾深刻的角色。談到簽約古天樂旗下公司，他目標是多拍電影，嘗試多些不同角色，除了想多拍喜劇外，最想嘗試拍科幻片，更望有朝一日可參與超級英雄片，但他笑言首先要學好英文。



浩然笑言今次演《多功能》的「尚劍雄」，雖然是多了人憎他，但反而值得開心，仲認為這角色名對他有特別意義，「『尚劍雄』喺我演藝事業係幾特別嘅兩個字，都幾慚愧，《新紥師妹》到o依家相隔差唔多20年，大家都好記得『劍雄』呢個角色，但係仲有冇其他角色呀？又好似冇乜好出色嘅角色啦喎！到o依家10幾20年，『劍雄』喺觀眾心目中黃浩然嚟講，記得係賤男！呢個係對我好重要角色，話畀觀眾聽我可以做啲人渣嘅角色。」



講到重返電影圈，浩然原來是受兩個仔仔啟發，「小朋友啟發咗我，佢哋好有新命力，都要有啲轉變，試啲睇唔到條路嘅嘢。咁啱舊公司又約滿，太太幫我做咗經埋人年幾，遇到新公司係時候試吓，同埋自己都想搵啲新鮮感畀自己，都『立』 咗10年、8年，之前病都有影響，畀個時間自己沉澱諗吓點樣行，之前淨係得個做字，開工畀唔到樂趣自己，做呢行咁樣就好弊。」至於想演角色，浩然最想試多些不同類型的角色，譬如古裝、喜劇，仲話想同多些新演員及新導演合作，不過最想就是拍科幻片，仲話兩個仔仔一定好歡迎，「科幻嘢，老闆（古天樂）啱啱拍咗部，我都講『早啲簽你咪好囉！』我鍾意㗎！因為唔係呢個時空，個發揮空間好大好好玩。（阿仔最開心？）係呀，我都諗會唔會有機會拍啲超級英雄嘅電影，呢啲機會真係話唔埋㗎！哈哈！不過我要練好英文先。（同仔仔一齊學？）我o依家學國語都係同阿仔一個老師。」採訪：杜淑霞 攝影：李維隆 髮型：DY @ Muse



化妝：Terence Cheung 場地：M2 Home (皇室堡）



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