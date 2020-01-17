圈中花心男主動走近 ﻿李靜儀﻿﻿拒為愛改變自己﻿

女子組合Super Girls（SG）成員李靜儀（Heidi）前年推出個人品牌「Be True To Yourself（B.T.T.Y.）」，近日又為一系列全新服飾推出首隻個人新歌《Be True》來造勢！獲封「冰山美人」的Heidi堅決做自己，惜Cool爆性格令異性難以埋身，雖然她明言恨拍拖，但也不會輕易墮入愛河，更加不會揀藝人做男友，事關她遇過「不忠男」，覺得圈中太多誘惑，毫無安全感！撰文：黎寶倫 攝影：李維隆



今次服裝印上「Be Yourself」、「Do not bother me 」等Slogan，反映了李靜儀反叛一面，她自言最反叛是唔聽媽咪話入娛樂圈，「媽咪好保守，佢驚我俾人呃，擔心間公司唔穩陣、收入又唔穩定，想我做番寫字樓、政府工，但慢慢做落畀咗好多信心佢，o依家都好支持我。」



不過Heidi直言入行初期零收入，仲要向公司借糧，每月得3000蚊用，成日食快餐店，幸Super Girls五女於頭一年已還清債項。問是否因此激發她做生意賺大錢？她表示搞B.T.T.Y.純粹為興趣，拍檔們為追求最佳出品，更選擇本地及加拿大製作，連同宣傳等使費，分分鐘冇錢賺，似乎Heidi都唔叻揸數！她笑道：「冇在意囉，要使就使，但做咗生意後學識睇住盤數，變咗婆仔，o依家所有嘢都精打細算，我應該係SG入面最精明，因為我有儲錢同投資，隊長Aka先係月光族！」



說到Be Yourself，Heidi稱曾為另一半改變性格令自己唔開心，「試過同另一半嘅價值觀相距愈來愈大，佢唔明我點解咁夜收工、成日咁忙、節日又要開工。（同圈中人拍拖好啲？）好少揀幕前，因為好冇安全感，我遇過一啲唔誠實嘅男仔，走埋嚟識我但隱瞞自己有女友，好彩我發現得早，因為我曾經受過傷害，疑心比較重，所以喺約會時都會留意每一個細節，睇吓有冇蛛絲馬跡。」她又坦言恨拍拖，但暫時未想結婚，「o依家工作行先，仲有時間嘅。」



