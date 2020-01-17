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工作停不了 ﻿木村為《多啦A夢》﻿﻿配音扮馬騮﻿

2020-01-17 列印
■木村拓哉將為《多啦A夢》新電影配音。
■木村將聲演這隻馬騮外形的男子。
■網上流傳木村大女心美吹奏長笛，面部被模糊處理的相片。
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　　日本天王木村拓哉近日相當搏殺，工作接唔停，昨日更宣佈為《多啦A夢》新一部電影配音，聲演一個猴子外形的男子。

　　木村拓哉剛演出完連續劇《Grand Mansion東京》及特備劇《教場》，又為連鎖漢堡包店拍廣告，昨日更宣佈為《多啦A夢》新一部電影配音。木村極少為動畫配音，入行以來只為《哈爾移動城堡》及《REDLINE》配音，今次是第三次，而他在該套《大雄的新恐龍》當中，聲演一個馬騮外形的男子！

　　至於木村的二女兒光希近日又再接拍了一個國際品牌廣告，模特兒事業相當暢順；而其大女兒心美，近日出席一個四重奏樂團的演出，擔任表演嘉賓，心美吹奏長笛，演奏了包括《魔雪奇緣》中的六首歌曲，獲觀眾大讚有才華。

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