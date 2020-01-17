陳嘉上60大壽 宣佈再做老竇

受打砸破壞的九龍塘又一城商場，經兩個多月復修，昨日重開，區內不少居民都感開顏，可以回復逛商場的日子，就近購物消閒。事件反映，大商場已成市民生活重要場所，並扮演多種功能，只宜正常使用，不適合舉行激烈的示威行動。 又一城是區內唯一的大型商場，在反修例風波中受到嚴重破壞，區內居民不能使用，相當失落，要移步他區商場購買生活必需品，比較麻煩之外，也失去一個休憩場所。尤其是長者，他們無法在商場落腳，被迫留在家中，少了社交活動，甚為無奈。大人亦無法在商場看電影消遣，而年輕人和小童也不能參加商場舉行的各類型活動。 正如其他遭受破壞的商場一樣，又一城的重建，加建設備，抵禦衝擊，包括用大鐵板圍...

2020-01-17