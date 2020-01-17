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陳嘉上60大壽 宣佈再做老竇

2020-01-17 列印
陳嘉上60大壽 宣佈再做老竇
■陳嘉上在網上貼出B女相（下圖），宣佈再做爸爸。
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　　導演陳嘉上於昨日（16日）60歲大壽的日子報喜，宣佈再做老竇！陳導演於社交網貼了一張B女照片，原來是其初生女兒，他留言：「感謝大家的生日祝福，向大家報告，小女兒前幾天出生了！」獲得好友及網民恭賀。陳嘉上和內地演員夏沫僑年齡相距30年，去年6月在香港申請註冊結婚時，已有傳二人是奉子成婚，當事人未有承認，夫婦婚後留港居住，現組成三口之家。

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