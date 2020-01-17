《乜代宗師》首演無敵拳手 ﻿劉心悠﻿﻿揪大隻男驚到牙震﻿

劉心悠在賀歲片《乜代宗師》中，首度扮西洋拳手「陳真」，為了演好這個擁有40場不敗紀錄的無敵拳手，心悠雖然冇導演兼男主角黃子華賣埋樓去到咁盡，不過一樣瞓晒身，用4個月時間當正真拳手狂操，雖然冇大傷，但要不斷硬食瘀傷疼痛，拍攝時表面好型，實則不時被對手打傷，仲要隻揪大隻男搞到她驚到牙到震。 撰文：杜淑霞 攝影：李權威 化妝：Annie G Chan



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心悠覺得有機會同有才華的黃子華合作，兼嘗試未演過的拳手角色，就算要花4個月苦練西洋拳都值得。不過過程絕對唔容易，「初期一星期練3日，中後期加多一兩日，每日4、5個鐘，仲要學食肥仔奶粉，到時你哋睇戲就知有冇大隻到，不過我由48kg增到55kg。（會唔會有朱古力腹肌？）你哋睇啦，希望你哋睇完覺得我似個拳手。」



雖然心悠未有信心上擂台堅打拳賽，仲笑言：「我依家出拳連師傅都未掂到，我目標係掂到師傅先。」不過，她在戲中早已有比賽感覺，「我已感受過，喺戲中我對打都係肌肉男，好大隻嗰啲肌肉男，我初頭見到佢哋我牙都震埋，好緊張，係大咗劉心悠三個碼度囉！有時套招嘅時候，唔小心畀佢哋KO咗，唔係講笑，真係好恐佈。」



由於操練期間，心悠仲要準備去北極跑馬拉松，不過亦因此有意外收穫，「兩邊練緊，我好強壯，最大得着好驕傲去做身體檢查，攞咗張成績單，會騷到你每個器官嘅退化程度，我嗰時成績好靚，全部零，即係零退化，所以好開心。」心悠又大讚子華是好導演和好對手，「佢諗得好清楚好仔細，佢係注重細節嘅人，好易相信佢，喺片場你唔會迷茫，佢諗得好清楚先同你講，跟住佢做就OK，同佢合作好容易。」



