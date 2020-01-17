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大數旅行麻煩同伴 Kenny指最嬲陳家樂

2020-01-17 列印
■三位老友大談旅行時遇到的麻煩朋友。
■Kenny、陳家樂及Angus在節目中玩得好開心。
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　　由英皇旗下三位男星關智斌（Kenny）、陳家樂及楊天宇（Angus）主持的網上節目《三夫當關》日前播出第六集，主題是「旅遊」。

　　陳家樂自爆去年很少去旅行，因為年頭犯錯被霍汶希（Mani）懲罰，要「坐監」至2020年。提到和朋友去旅行最麻煩的事，家樂將矛頭直指Angus：「最怕男仔同我哋出街都要化妝，上次去澳門都要化妝。」令Kenny驚呼：「吓，去澳門都要化妝？」其後Kenny講到自己最怕遇到「口講無所謂，但其實好有所謂的人」，家樂直認自己就是這樣的人，令Kenny向家樂大喊：「就係你呢啲咁嘅人啊，講起我都嬲！」

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