是非纏身愁爆開工 ﻿楊明﻿﻿搵馬蹄露吐苦水﻿

鑒於社會局勢動盪，警民關係緊張，以警察為題材的無線新劇《伙記辦大事》都要低調拍攝，日前，主演的歐陽震華（Bobby）、楊明及馬蹄露等於大埔為劇集拍外景。現場所見，近日是非纏身的楊明滿面愁容，在等埋位期間，不但頻頻低頭篤手機及扯煙，更向工作人員吐苦水，幸有同路人馬蹄露開解，他才漸露笑容。採訪：黎寶倫



楊明與莊思明拍拖3年多，已達談婚論嫁階段，近日思明因「借筆風波」惹來網民圍插，事後，胞姊莊思敏坦承妹妹一時衝動並代為道歉，原以為事件告一段落，豈料有航空公司趁機抽水，楊明即於微博出Po反擊，結果再被網民洗版式狂轟！翌日，遭是非纏身的他頹爆現身大埔，與歐陽震華、馬蹄露、賴慰玲等，為無線劇《伙記辦大事》拍攝反車場面， 劇情講述飾演交通警的Bobby率領一班夥計駛至意外現場進行調查。



當日，未使埋位的楊明獨自呆坐路旁，其間不時低頭篤手機又啜煙，狀甚煩惱，有工作人員見狀即上前撩吹水，看他頻頻皺眉，估計都係吐緊苦水。未幾同劇一批演員嚟到，早前於街頭遇襲受傷的馬蹄露，甫到埗見到Bobby英姿凜凜，即風騷地吊高八度聲線大嗌：「好型呀Bobby！」之後又走到楊明面前傾偈，同路人特別投契，她更索性搬埋張「荷李活級」櫈仔去楊明隔籬密密斟，馬蹄露張櫈都好架勢，有晒篷咁，驟眼睇仲以為佢踩緊「家庭單車」！



另邊廂，正拍攝中的Bobby則盡顯大哥風範，不但幫手指揮工作人員倒車，更帶領後輩演員埋位、走位，其後仲幫馬蹄露整理衣領，毫無架子。等Roll機時，Bobby又以誇張動作逗工作人員笑，未知是否見楊明悶悶不樂，後來更主動同對方傾偈，終於令楊明開懷大笑！



