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孖農夫唱好新戲 子華Rap爆《上善若水》

2020-01-17 列印
■子華為新戲大開金口Rap唱主題曲。
■子華在《乜代宗師》中自居一代宗師。
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　　黃子華為自編自導自演新片《乜代宗師》主題曲《上善若水》化身Rapper，與組合農夫齊玩說唱，子華與農夫較量，節奏感毫不失色！

　　《上善若水》的歌詞講武術中的流水哲學，子華和農夫幻想自己是井水，遇上高山低谷、順流逆流，有時是流水、有時是冰川、有時是洪水！《上》曲的歌詞有「乜水都可以係宗師」，亦有子華的棟篤笑金句「請你好好放低」，即時令影迷想起他在棟篤笑舞台的笑匠形象呢！該片講述子華演的馬家雷拳第十九代傳人，以一代宗師自居，豈料他在街頭被女途人擊倒的片段在網上瘋傳，令他淪為全球笑柄，誓要洗脫「乜代宗師」污名！

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