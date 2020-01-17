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﻿幸福港女 陪買加管接管送 鄧紫棋有富貴男友做咕喱

2020-01-17 列印
G.E.M.上月到台灣宣傳新碟時，提起舊愛便爆喊。
情侶Look ■G.E.M.日前跟Mark以情侶裝現身銅鑼灣LOG-ON買精品。
附近Standby ■就算G.E.M.行去邊，Mark都守在3米範圍內。
有商有量 ■Mark不時與女友G.E.M.討論買乜嘢好。
高調放閃 G.E.M.於2017年被爆撻着造型師男友Mark Ngai，拍拖兩年多的兩人愈愛愈 高調。
男友科水 ■男友負責畀錢，G.E.M.則在旁邊撳電話。
負責拎嘢 ■Mark一個人「的」住兩大袋戰利品，G.E.M.繼續掛住做低頭族。
齊回愛巢 ■兩人行完街便一起乘7人車回G.E.M.位於荃灣韻濤居的複式豪宅。
與舊愛反目收場 曾高調繞手行紅地氈放閃的G.E.M.和林宥嘉，於2014年宣佈結束4年情，分手後兩人更公開互數對方，再見不是朋友。其後，林宥嘉與丁文琪於2017年結婚，育有一子。
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癡漢IG Mark猶如癡漢般迷戀G.E.M.，整個Instagram有9成是女友的照片，唔講仲以為是G.E.M.的個人Page。
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        所謂「愛一個上一課」，鄧紫棋（G.E.M.）早前宣傳新專輯時，忽然提起舊愛即感觸爆喊，指當時雙方是逼不得已分開，還直言：「感情肯定是最打擊我！」好在兩年多前，她遇上富二代兼造型師男友Mark Ngai，雖然男方身家豐厚，但都甘願做G.E.M.「背後的男人」，幫她洗脫「時裝車禍」之名外，更跟出跟入貼身照顧對方。對G.E.M.「癡漢級」迷戀的Mark早前又陪女友落銅鑼灣買嘢，其間不單止做「人肉提款機」，仲做埋「咕喱」擔重嘢！

鄧紫棋上月到台灣宣傳新碟時，自爆錄新曲《很久以後》期間憶起往日一段情，搞到唱了一、兩句便喊到要嗌停，又直認當時跟男友是被逼分手，自己仲一直抱有希望等待對方，她說：「最難受是明明不開心，但為了讓對方安心離開而裝作成熟。」結果花了1年時間撫平傷口，2017年終於覓得「真命天子」造型師男友Mark！今次G.E.M.都學精，揀個「愛自己多啲」的絕世暖男，Mark不單止對她處處照顧有加，看其Instagram滿滿都是女友的靚相，足證他對G.E.M的迷戀程度已達「癡漢級」！

常在左近

  早前，難得放假回港的G.E.M.約好友開P敍舊，事前她則與男友一齊去買禮物。當日晚上8點幾，穿灰色衛衣、戴黑Cap帽的兩人，以一身情侶裝現身銅鑼灣LOG-ON，雖然店內人頭湧湧，但將頂帽壓到勁低兼以口罩遮面的G.E.M.都逛得好安心，仲全程小鳥依人緊貼男友，身邊的途人亦未有認出二人。Mark也很Gentleman、很貼心，一路幫手抽住個購物籃，讓女友兩手揈揈輕鬆逛，其間，即使G.E.M.自己行開睇嘢，他都總是站在女友3米範圍內Standby。

港女上身

  最後，他們揀了一盒「巨型牙刷」造型的沐浴用品，以及記事簿、日曆和其他精品等，而埋單這項重要任務，當然是交給男友仔負責啦。行到Cashier科水時，G.E.M.直頭連影都冇，等到啲戰利品Pack晒入袋，她才施施然一邊撳電話一邊走埋去，至於兩大袋戰利品，唔使問梗係由Mark獨力承擔，見他重到要用膊頭吊住兩個袋，都唔願叫女友分擔吓，可見他幾咁錫G.E.M.！隨後兩人登上中港牌7人車，直駛G.E.M.位於荃灣韻濤居的2,000呎愛巢。

採訪：李權威、張詠森
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