《五星級絲打》女主持一拍即合 ﻿沈卓盈﻿﻿倪晨曦﻿﻿夾埋恰鄺芷凡﻿

沈卓盈（Jess）、倪晨曦（Elva）及鄺芷凡（Omi）近日一同主持香港開電視節目《五星級絲打》，所謂「三個女人一個墟」，首次合作的三人一聚埋便嘈到拆天，新婚的Jess不時跟準人妻Elva分享籌備婚禮的心得，仲笑言收集了許多生B秘方，試過Work就會傳授畀對方！至於節目中的粗重工夫，梗係留待後生女Omi啦，好在她都不介意被兩位姐姐「恰」。







沈卓盈、倪晨曦及鄺芷凡為新節目《五星級絲打》擔任主持，跟一眾絲打分享食買玩和扮靚心得，年僅23歲的Omi在兩位前輩面前，自然首當其衝做「白老鼠」試盡各式新奇產品，笑問可覺俾人恰？她否認：「唔會，我都想知道效果，係好玩嘅。」事實上，首次合作的她們私下十分投契，第一日開工已嗶哩叭啦嘈到爆，夾到連導演都好意外！



爆Jess係沈大爺



訪問時三人開始互相爆料，外表斯文的Jess不單止被揭性格直率、男仔頭，有「沈大爺」之稱，仲經常鼓勵拍檔騷Quali，她亦不諱言恨出Trip跟兩人玉帛相見，Omi笑謂：「佢成日叫人行內衣Show，又想Elva着泳衣做瑜伽！」Elva即搭嘴︰「其實呼聲最高係Jess！」Jess解釋只想親睹對方的Fit爆身材，但自己又可會着比堅尼呢？她笑道：「同朋友去玩OK，鏡頭前就要問吓老公，始終要顧及另一半感受。」



提到2月便升呢人妻，Elva也特意向Jess取經，去年2月秘嫁商人Calvin的Jess透露，當時籌備婚事而壓力大到自然瘦，雖見親友都玩得好開心，但她說：「擔心招呼朋友唔周到，自己都冇特別享受，所以我都同Elva講一定要享受過程，因為嗰個Moment過咗就冇。」Elva則說：「我好放鬆，o依家都未緊張，因為我想Focus做好個節目先。」至於造人大計，二人均表示急不來，一切順其自然，Jess更笑稱將來要過對方兩招：「身邊啲朋友係咁傳授生B秘方畀我，所以o依家收咗好多資訊，等有需要時再慢慢試用，如果中嘅話，我會即刻彈畀Elva！」



撰文：黎寶倫 攝影：李維隆



服裝：Pret a dress（沈卓盈）、Maje（倪晨曦）、METHODOLOGY（鄺芷凡）



妝髮： Carmen Lau（沈卓盈）、Janice Lam @glowmakeupacademy & Eas Fu @Admixhairstyling（倪晨曦）場地：Kowloon Party Room鳴謝：Barry@巧鬆啲工作室



