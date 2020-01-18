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泫雅辮仔髮型惹非議

2020-01-18 列印
■泫雅的辮仔Look惹來負評。
■GD露面時甚風騷。
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　　性感韓星泫雅近日在社交網分享，到泰國拍攝的性感紮辮仔造型雜誌相片。有網民留言指責她這種辮仔造型有不尊重黑人文化之嫌，但很多網民指這種髮型甚常見，以往未聞有藝人因而惹上種族歧視嫌疑。

　　另外，韓團BIGBANG隊長G-Dragon昨日在韓國機場出發，飛到巴黎出席時裝周活動，更風騷地向現場記者嘟嘴！圖：資料圖片

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