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「生物股長」山下穗尊否認性侵

2020-01-18 列印
■山下穗尊上年被攝得與女友外出。 資料圖片
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　　日本組合「生物股長」的結他手山下穗尊，去年被指一腳踏兩船，當地雜誌《FRIDAY》前日報道指，一名女子稱去年2月到山下的家中喝酒後遭性侵。女方向該刊展示的短訊內容，包括有她指責男方強姦、男方自稱喝到很醉，以為女方享受等。女方到6月報警，但警方調查一直沒進展。

　　「生物」的事務所前晚發聲明，指有關事件是無中生有，該女是山下的前女友，山下沒做過違法行為，該女子公開的短訊內容屬偽造。

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