﻿相戀21年 哭爆同高志森分手 焦媛：需要個明白理解我嘅人

43歲的焦媛將於情人節演出全新自編音樂劇《約定香奈兒》，紀念逝世20年的父親，她笑言到時跟前世情人共舞慶祝。不過，講到跟今世情人高志森關係，焦媛忍不住喊住承認兩人已於年多前正式分手，結束21年關係，但不涉及第三者，只是她有心結不能解開，對另一半的要求亦已改變。她現在需要個明白同理解她的人，但她強調兩人工作夥伴關係不變，更表示對方一直對她好好，是她一世的老師。



焦媛10年前曾創作《容易受傷的女人》紀念逝世父親，今年再親自編寫音樂劇《約定香奈兒》送給爸爸，她更形容這是個自虐自療過程，每日寫劇本回憶起爸爸就喊幾次。這日她在排練室先講到跟父親關係，「我3歲前都冇父母生活，係婆婆湊我，我細個係缺乏父母嘅愛，直到一家四口嚟到香港，爸爸亦都被逼轉行由京劇演員變成工廠雜工，雖然佢冇埋怨過，但係佢一得閒就攞啲京劇錄影帶睇，我見到就放咗自己情感落去，認為佢一定係好唔開心啦！覺得要為爸爸出番啖氣，希望佢為我驕傲，所以我之後唔係唔鍾意舞台同藝術，但係有八成係孭咗爸爸壓力上身，但呢啲係我一廂情願嘅諗法，我冇同爸爸好好對話，冇溝通過去了解佢真正感受，但爸爸係我精神價值。」



正因為多年來帶着這份壓力工作，焦媛年幾前終於爆煲，要向心理醫生求助，「佢話我永遠唔滿足，永遠覺得自己做唔好，去到有少少扭曲，自困情緒，因為我做呢行嘅初心，八成係為咗爸爸，好唔好彩啱啱畢業有機會演戲嘅時候，佢就離開咗，我永遠冇得到佢一個回應，永遠搵唔到呢個答案，但我放唔低爸爸做唔番呢行係佢自己嘅命運，我要學識放低，不過唔係一朝一夕，我呢個性格都40年，點會咁快放得低，但起碼知個問題喺邊。同埋我亦都要重新審視同舞台藝術關係，以前努力係為爸爸，o依家要諗自己想要啲咩，唔係再為其他人，用另一種心情去享受個舞台。」



揀對象唔一定要叻



這次情緒問題，令焦媛重新審視還有跟高志森長達21年的關係，「我承認由細到大都睇唔起同班啲男仔，因為我覺得佢哋唔叻囉！一定要夠叻，可以Lead到我行嘅，我係咁樣去睇愛情，唔係觸電嗰種，因為爸爸嗰時對我嘅教育係咁㗎嘛！永遠都係嗰個高標準囉！但o依家未必咁樣去睇愛情，唔一定係要叻，反而明白你了解你，同你一齊去行，而唔係Lead住你行，Lead住你永遠都係一樣好辛苦嘅嘢，永遠跟住後面，反而同步一齊成長仲好。」



追問這樣想係咪代表跟高志森已分手，焦媛忍不住喊着承認，「真係分咗手，我哋工作關係係好好嘅，佢係一世嘅老師，但感情就唞一唞。」她又話：「佢好好，係我自己唔同階段都有變化，以前細個20幾歲好叻嘅人已經滿足到我情感上嘅要求，過一段時間我又成立自己個團，佢變成工作上夥伴好夾，以為呢個都係愛情，到我40歲開始，需要一個明白理解我嘅人，女人都係咁，點解女人最終要結婚生仔，某個階段需要陪伴，精神上嘅陪伴，咁就開始有問題啦！（係咪想搵對象結婚生仔？）我要搵到自己先，再搵個啱自己嘅伴侶，不過我仲係相信愛情。」至於兩人有否復合可能，「呢個唔可以一廂情願，唔係又變咗好似我同爸爸嘅關係，好似一個人單戀咁，感情係要雙方，唔可以不停咁付出，人哋唔係咁諗呢！我成日都話你愛我，你要做畀我睇，所以溝通好緊要。」



採訪：杜淑霞