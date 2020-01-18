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﻿曾傳婚訊

2020-01-18 列印
■一家四口移民夏威夷後，高志森做太空人關係，跟太太感情轉差。
■拍拖初期，焦媛跟高志森關係不被看好。
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  焦媛跟高志森年齡相差18歲，2000年剛在演藝畢業、24歲的她承認跟男方拍拖，更一度背上第三者之名，最終高志森公開98年已跟太太離婚，不過兩人關係初時仍未被看好，後來隨着工作上合作關係，感情亦愈來愈穩定，其間亦傳出過婚訊，轉眼已相戀21年。
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