基仔賀張之珏70大壽 被揭唔夠分入藝訓班

眾多圈中人前晚均有出席《張之珏群星慈善音樂夜》，為縱橫娛圈幕前幕後多年的他慶祝70大壽。古巨基打頭陣登上舞台，祝張之珏身體健康、食得玩得，又透露是在讀無線藝訓班時認識張之珏，張即在台上爆料道：「其實基仔當年面試不夠分入圍，他的樣貌條件不算好，但我喜歡他的聲線，便放他入waiting list。」當年有入圍學生未現身，便安排基仔入讀，其後更推薦他做娛樂新聞節目。



袁文傑讀藝訓班時張之珏是院長，而令袁爆紅的角色「游生」，原來有部份「霸氣」舉止是模仿自張之珏，袁文傑笑言：「他跟人講話時眼不看人！」