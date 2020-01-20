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郎朗夫妻二重奏感動諸葛

2020-01-20 列印
■諸葛紫岐盛裝赴會。
■郎朗和太太為來賓送上動人樂曲。
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　　香港管弦樂團日前舉行「郎朗之夜」籌款晚宴，眾多嘉賓捧場，包括諸葛紫岐和老公薛嘉麟、金鈴及趙金卿等。郎朗與太太吉娜·愛麗絲為來客送上《彩雲追月》鋼琴二重奏，一向愛彈琴的諸葛紫岐亦被他們的恩愛和精采的琴技演出感動，並大表讚賞。
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