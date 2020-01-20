不滿奉子成婚破壞團體形象 EXO粉絲示威要求Chen退團

韓國人氣組合EXO的27歲成員Chen，上周失驚無神宣佈婚訊，成為EXO首名人夫，其後更透過所屬SM娛樂承認女友已懷孕。不少Chen的粉絲大受打擊，更要求所屬的SM娛樂將Chen踢出EXO，指他破壞了EXO的形象。昨日更有粉絲發起了集會抗議，在SM娛樂位於首爾江南區的總公司門口靜坐示威，要求Chen退團。



據指EXO的粉絲是次抗議，已向警方申請了集會權利，更一早到SM娛樂門外拉起橫額，上面寫着：「我們繪畫的未來沒有Chen的存在，要求損害團體形象、踐踏fans信任的Chen退團。」但據指參加的人數寥寥可數，更被EXO其他歌迷嘲笑。