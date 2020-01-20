  • 2020年1月20日 星期一
  • 16º
  • 78%
熱門： 季炳雄遊行新年武漢肺炎修例風波

日報新聞 > 娛樂

為獨佔健身室做Gym Taylor趕走小Justin

2020-01-20 列印
■Taylor要求獨享健身設施，故趕走其他客人。
■小Justin一直都喜歡做Gym。
Previous Next

　　美國樂壇天后Taylor Swift與加拿大歌手Justin Bieber經理人Scooter Braun，因其舊唱片版權被對方收購而有牙齒印，近日小Justin受到牽連。有報道指小Justin與Taylor都是西荷里活一家私人健身室的客戶，日前小Justin在健身期間，竟被Taylor要求與保鏢離開，但他拒絕，直至完成健身，其他客人都要離開。

　　知情者稱Taylor與一名健身教練預約了做Gym，並要求獨立使用該健身室，所以請其他客人離開，並非針對小Justin。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd